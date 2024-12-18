"Теряем лучших людей": бойцам ВСУ продают нерабочие средства РЭБ, как их проверить

Украинские военные получают от недобросовестных производителей комплексы и считают, что защищены от вражеских дронов, но в итоге погибают.

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Украинские военные сейчас очень полагаются на различные средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов. Бойцы часто не осознают, что они могут не защитить, а наоборот — навредить. Фокус пообщался об этом с опытным волонтером Константином Юрчаком, который обучает военных и обеспечивает их БПЛА, а также техникой для радиоэлектронной борьбы.

РЭБ в мешке: как недобросовестные производители обманывают военных

Из-за большой потребности в средствах РЭБ в Украине и даже в Европе появилось много производителей, но некоторые из них откровенно спекулируют и наживаются на войне, подвергая бойцов опасности, потому что не обеспечивают заявленных характеристик. Недавно Константин Юрчак рассказал об одном таком случае на своем YouTube-канале.

Привезя очередную партию помощи в Курскую область РФ, волонтер пообщался с ребятами и услышал от них о "купольном" комплексе против БПЛА за 12 000 евро, установленном на квадроцикл, на котором бойцы каждый день до десяти раз возят личный состав и боекомплект за линию фронта. Константина Юрчака смутила фраза, что РЭБ действует "на все диапазоны", что физически невозможно реализовать в компактном форм-факторе.

Оказалось, что диапазоны там предусмотрены далеко не все. Только 900 МГц против ударных FPV-дронов, 2,4 и 5,8 ГГц (должен влиять на коптеры DJI Mavic), и модуль подавления спутниковой навигации (GPS). Купольный РЭБ с диапазонами 2,4 и 5,8 ГГц, установленный на подвижном объекте на практике почти не работает, потому что коптеры DJI, когда теряют сигнал продолжают движение, или поднимаются вверх. Когда же выходят за пределы действия радиопомех, и сигнал появляется, они заходят на цель и осуществляют сброс с большей высоты, где РЭБ их не достанет, ведь радиус поражения дронов у купольных комплексов в десятки раз меньше, чем у антидронових ружей направленного действия.

Константин Юрчак рассказал о неработающем средстве РЭБ

"Модуль влияния на навигацию GPS в купольном РЭБе на линии боевого соприкосновения не имеет никакого смысла. Каждый пилот скажет, что спутников в зоне боевых действий почти нет! Потому что там работают мощные системы подавления GPS сигнала. Поэтому дроны почти все летают в режиме АТTI", — заверил волонтер в комментарии Фокусу.

Знакомые Константину разработчики средств радиоэлектронной борьбы исследовали комплекс и обнаружили, что мощность модулей в данном купольном РЭБ составляет всего 20 Вт, а этого очень мало для антидронового "купола". Вскоре волонтеры привезли бойцам дрон, работающий на 900 МГц, чтобы проверить сомнительное средство. Во время теста это средство совсем не повлияло на коптер, то есть оказалось абсолютно бессильным.

Получается, что каждый раз, когда военные выезжали в зону боевых действий, то могли погибнуть, полагаясь на этот комплекс. Им просто повезло, что россияне их не атаковали.

"Тысячи ребят, которых обманывают, на которых наживаются. Вопрос даже не в наживе, а в том, что их просто обрекают на смерть", — прокомментировал автор ролика.

В беседе с Фокусом Константин Юрчак добавил, ему сказали, что упомянутое средство РЭБ сделано в Европе, но нерабочее оборудование Силам обороны поставляют и украинские производители. Некоторые из них довольно известны и даже тесно сотрудничают с государством.

"Я никогда не пойму извергов, которые наживаются ценой жизни наших людей. Бизнес есть бизнес, всегда будут зарабатывать, но при этом давайте же хороший продукт, качественный. А когда дают нерабочее или дешевые запчасти ставят, и при этом продают дорого, чтобы обогатиться — я считаю это предательством. Нужен контроль на государственном уровне, потому что мы постоянно теряем лучших людей из-за этого", — высказался волонтер.

Как средства РЭБ вредят военным

Константин отмечает, что прежде всего нужно понимать, дроны на войне постоянно развиваются, а вместе с ними — и РЭБ. Это как яд и противоядие. В начале 2023 года работали средства РЭБ против FPV-дронов, работавших на диапазоне 900 МГц, но с тех пор ситуация сильно изменилась, и сейчас БПЛА летают уже на 100, 300, 700, 900 МГц. Поэтому комплексы РЭБ должны постоянно совершенствоваться, и большинство устройств не работают из-за того, что они технологически устарели.

"Чем ниже чистота, тем больше антенна, и между ними должно быть определенное расстояние. Поэтому когда мне говорят, что прибор все частоты давит, и показывают коробку 20 на 30 см, это по всем законам физики не может работать так, как заявлено. И чтобы там не рассказывали, кто бы ни был производителем этого прибора — он не может влиять на все диапазоны", — отметил волонтер.

Существует РЭБ направленного и купольного действия. Если направленное, например, антидроновое ружье, то оно может действовать на расстоянии более 1,5 километра благодаря узкому лучу около 10-15 градусов. Если же излучать радиопомехи во всех направлениях (360 градусов) с той же мощностью, то дальность поражения значительно снижается. Чтобы добавить мощности, нужно больше энергии, значит — больший аккумулятор. Поэтому средство РЭБ для подавления только средних частот от 700 до 1000 МГц требует аккумуляторной станции 3 кВт, чтобы работать стабильно хотя бы несколько часов.

Как проверить средство РЭБ

Константин рекомендует военным, работающим с системами РЭБ иметь анализатор спектра или хотя бы простой детектор дронов. Спектранализатор покажет, на каких частотах излучаются радиосигналы и действительно ли средство РЭБ действует в заявленных диапазонах. Стоимость — около 4000-15000 гривен в Украине, может быть дешевле, если заказывать из Китая. Детекторы дронов не такие информативные для этой задачи.

"Приобщаться нужно и волонтерам, и производителям. Я рекомендовал с каждым РЭБом передавать спектроанализатор. Цена вопроса по сравнению с комплексом — не такая большая, но ребята смогут проверить, работает он или нет", — заявил собеседник.

Если же подключить к спектроанализатору направленную антенну, то он предупредит о приближении БПЛА за километр или полтора, а также определяет частоту на которой работает вражеский дрон. Если на анализаторе дронов установлена украинская прошивка — он покажет возможное название дрона и при приближении вражеского БПЛА встроенный динамик подаст сигнал.

Некоторые производители дают датчики, которые при присоединении к комплексу показывают, работает ли он, но не определяет частоты. Они могут светиться, если рабочие только часть модулей.

Проверять средства РЭБ нужно не только при покупке, но и регулярно при использовании, вдруг какой-то модуль отказал или перегорел. Особенно те, что имеют штыревые антенны, ведь на ЛБЗ они повреждаются, от ударов о ветки деревьев или от вибраций при поездках по полю боя, контакты разрушаются и окисляются, что бы не говорили производители. Если антенна не присоединена при включении комплекса, то ее модуль сгорает, а значит не сможет защитить от дронов в своем диапазоне.

Константин Юрчак посоветовал, как выбрать средства РЭБ

Ошибки при использовании РЭБ

Неправильно установленное средство не будет работать. Константин Юрчак неоднократно замечал антенны для РЭБ, установленные прямо за кабиной, под металлическими сетками или дугами. Теоретически, такие средства "могли сгореть", ведь металл отражает радиосигналы, и модули при этом могут выйти из строя. Если же разместить комплекс прямо в кабине, то мощное излучение пагубно влияет на организм экипажа и модули сгорят.

Ошибки при использовании тоже угрожают жизни бойцов, и не только из-за вреда здоровью. Враг может уловить радиосигналы, определить ее источник, а затем атаковать позицию дронами, или артиллерией. У врага достаточно технологии, которые видят даже пульты дронов типа Mavic с передатчиками 1 Вт, и чем выше мощность, тем легче обнаружить источник. А РЭБ имеет мощность от 100, 200, 300 Вт и больше. Поэтому, чтобы не попасть под обстрел, военные должны уметь пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы. Для этого мои друзья прописывают правила, разрабатывают дистанционное управление системами РЭБ, создают системы защиты от БПЛА под конкретные задачи.

"Оператор дрона или РЭБ — это цель номер один. И если его засекли системы РЭБ, врагу нужно 7-15 минут, чтобы навести удар. Если на позициях операторы дронов не вынесли антенну на определенное расстояние, не использовали ретранслятор, то через 15 минут по ним может прилететь — и ребят не станет", — поделился господин Юрчак.

Украинский комплекс РЭБ на крыше автомобиля Фото: Скриншот

То же касается и систем защиты от дронов (их враг видит в сотни раз лучше, чем пульты управления БПЛА), включать их нужно только при необходимости и обязательно дистанционно.

Обнаружение особенно опасно при использовании средств РЭБ на позициях, потому что это статическая цель, в отличие от техники, которая движется. Один-два вражеских дрона упадут, а третий уже попадет, даже если подавляется нужный диапазон. Сейчас технологии позволяют россиянам быстро менять частоты.

У Константина был случай, когда военные просили достать Mavic, пока он с ними общался и расспрашивал, знают ли они какую прошивку ставить, как работать с ретранслятором и выносной антенной, а за это время им дрон прислали родственники. Бойцам показалось что их знаний из гражданской жизни хватит, в результате через 15 минут после запуска беспилотника попали под обстрел, двое из них погибли.

"Они просто хотели Mavic, думали, что станут при этом мобильными и более эффективными, и не слушали советов. Сейчас ребят нет. Родные хотели помочь, а тем самым их уничтожили, практически убили, как бы это ни было горько. Поэтому так же и с РЭБ, если не знаешь, как его установить и как с ним работать", — поделился историей Константин Юрчак.

Обучение — залог выживания

По словам Константина Юрчака, самая большая проблема в сфере РЭБ — это неосведомленность военных и волонтеров, которые с ним работают. Они часто не знают, как проверить комплексы и установить их. Это специфическая тема, которая требует хотя бы базовых знаний физики, электроники, радиотехники.

"Большинство таких "продавцов", разработчиков РЭБ, они, как правило, изготовили, очередь набили, сделали классную рекламу: дорого, много, потом это все продали, ребятам рассказали, будто оно работает. Или если завезли на часть, то командиры заверили, что все хорошо. Все, ребята ездят и думают, что оно их бережет. Военные не углубляются и не знают, работает ли средство вообще. Нужно стимулировать производителей РЭБ и БПЛА. При этом усилить контроль, установить правила пользования и обучать пользователей", — говорит он.

Уже существуют курсы, где военных обучают бесплатно. Волонтерам, которые закупают и передают средства РЭБ Силам обороны, тоже нужно разбираться в этой сфере и обязательно передавать знания военным. Им в тылу гораздо проще учиться, чем бойцам на передовой, которой постоянно выполняют боевые задачи и едва имеют время на отдых.

"Я каждый раз, когда завожу РЭБ или БПЛА на фронт, учу ребят, с ними работаю, тестирую приборы, показываю, как ими пользоваться, и только тогда уверен, что они им помогут. Это оружие. Если ты просто сидишь и надеешься на него, думая, что это тебя спасет, то прилетит дрон — и человека нет. Мы даже не будем знать, сработал РЭБ или не сработал. Поэтому нужно не просто продавать. Даже если вы дорого продаете, то обучайте людей и дайте бойцам элементарные приборы для проверки РЭБ, — обратился Константин к производителям. — РЭБ как оберегает ребят, так и, наоборот, может навредить".

Перед тем, как отправить бойцам средство РЭБ, нужно хорошо их расспросить о том, для каких задач оно нужно, где будут устанавливать и использовать. Это влияет на выбор типа комплекса, потому что есть "окопные", для техники, штурмовые рюкзаки. Нужно проконсультировать бойцов, рассказать чем они отличаются, рассказать как влияют на организм и какую опасность могут нести — здесь понадобится определенный багаж знаний.

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