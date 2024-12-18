Самый дешевый в мире суперкомпьютер можно будет купить всего за 249 долларов

Комплект разработчика Jetson Orin Nano Super Developer Kit, который настолько мал, что помещается на ладони, ориентирован на широкий круг пользователей.

Related video

Компания Nvidia представила новый компактный суперкомпьютер для расширения возможностей генеративного ИИ, который теперь доступен по значительно сниженной цене. Об этом пишет Interesting Engineering.

Комплект разработчика Jetson Orin Nano Super Developer Kit, который настолько мал, что помещается на ладони, ориентирован на широкий круг пользователей: от коммерческих разработчиков до студентов и любителей. По цене в 249 долларов США, он обещает впечатляющий прирост производительности.

Этот новейший комплект разработчика обеспечивает в 1,7 раза большую производительность вывода для задач генеративного ИИ по сравнению с предыдущей версией. Он обеспечивает повышение производительности на 70%, достигнув 67 INT8 TOPS, и увеличение пропускной способности памяти до 102 ГБ/с — улучшения, которые помогут пользователям в различных приложениях ИИ, включая создание чат-ботов, создание визуальных агентов ИИ и развертывание роботов.

Для пользователей, которые уже владеют комплектом разработчика Jetson Orin Nano, интересные обновления программного обеспечения повысят производительность генеративного ИИ, что позволит им в полной мере воспользоваться этими возможностями без приобретения нового оборудования.

Jetson Orin Nano Super создан для тех, кто хочет развивать навыки в таких областях, как генеративный ИИ, робототехника и компьютерное зрение.

Поскольку отрасль переходит от моделей, ориентированных на конкретные задачи, к базовым моделям, этот комплект предоставляет ценную платформу для превращения инновационных идей в реальные приложения.

Технология искусственного интеллекта от Nvidia

В этот комплект разработчика входит одномодульная система (SoM) Jetson Orin Nano 8 ГБ и эталонная несущая плата, что делает его идеальной установкой для прототипирования периферийных приложений ИИ.

SoM работает на базе графического процессора NVIDIA с архитектурой Ampere со специализированными тензорными ядрами и шестиядерного процессора Arm, что позволяет нескольким конвейерам приложений ИИ работать одновременно, обеспечивая высокопроизводительный вывод.

Пользователи могут подключить до четырех камер, которые обеспечивают более высокое разрешение и частоту кадров, чем предыдущие модели.

NVIDIA осознает стремительную эволюцию генеративного ИИ и поддерживает новейшие модели из сообщества разработчиков ПО с открытым исходным кодом через свою лабораторию ИИ Jetson.

Разработчики могут получить доступ к удобным учебным пособиям, обширной помощи от процветающего сообщества Jetson и вдохновению из различных проектов, уже созданных пользователями.

Платформа Jetson совместима с программным пакетом Nvidia для искусственного интеллекта, который включает в себя инструменты для робототехники (Nvidia Isaac), искусственного интеллекта зрения (Nvidia Metropolis) и обработки сенсоров (Nvidia Holoscan).

Настройка предварительно обученных моделей ИИ

Кроме того, Nvidia предлагает такие ресурсы, как Omniverse Replicator для генерации синтетических данных и TAO Toolkit для тонкой настройки предварительно обученных моделей ИИ, которые доступны в каталоге NGC.

Более того, партнеры экосистемы Jetson предоставляют разнообразное дополнительное программное обеспечение, инструменты разработчика и поддержку разработки индивидуального программного обеспечения.

Они также могут оказать помощь с аппаратными компонентами, такими как камеры и датчики, а также предоставить услуги по проектированию для разработки продукции.

Предстоящие обновления программного обеспечения будут применяться и к другим моделям серии Jetson Orin, включая системы-на-модулях Orin NX и Orin Nano, что позволит более широкой аудитории воспользоваться преимуществами достижений в области производительности генеративного ИИ.

Благодаря этому запуску NVIDIA продолжает вносить свой вклад в демократизацию ИИ, упрощая разработчикам всех специальностей возможность работать с передовыми технологиями и создавать инновационные приложения в области генеративного ИИ и за его пределами.

Ранее мы писали о том, что Китай все равно получит ИИ-чипы Nvidia и будет покупать их по скидке. По словам источников, чипы Nvidia H20 продаются в Китае со скидкой 10%. Процессоры стоят дешевле, чем китайские Huawei Ascend 910B.