Найдешевший у світі суперкомп'ютер можна буде купити всього за 249 доларів

Комплект розробника Jetson Orin Nano Super Developer Kit, який настільки малий, що поміщається на долоні, орієнтований на широке коло користувачів.

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Компанія Nvidia представила новий компактний суперкомп'ютер для розширення можливостей генеративного ШІ, який тепер доступний за значно зниженою ціною. Про це пише Interesting Engineering.

Комплект розробника Jetson Orin Nano Super Developer Kit, який настільки малий, що поміщається на долоні, орієнтований на широке коло користувачів: від комерційних розробників до студентів і любителів. За ціною 249 доларів США він обіцяє приголомшливий приріст продуктивності.

Цей новітній комплект розробника забезпечує в 1,7 раза більшу продуктивність виводу для завдань генеративного ШІ порівняно з попередньою версією. Він забезпечує підвищення продуктивності на 70%, досягнувши 67 INT8 TOPS, і збільшення пропускної спроможності пам'яті до 102 ГБ/с — поліпшення, які допоможуть користувачам у різних застосунках ШІ, зокрема у створенні чат-ботів, створенні візуальних агентів ШІ та розгортанні роботів.

Для користувачів, які вже володіють комплектом розробника Jetson Orin Nano, цікаві оновлення програмного забезпечення підвищать продуктивність генеративного ШІ, що дасть їм змогу повною мірою скористатися цими можливостями без придбання нового обладнання.

Jetson Orin Nano Super створений для тих, хто хоче розвивати навички в таких галузях, як генеративний ШІ, робототехніка та комп'ютерний зір.

Оскільки галузь переходить від моделей, орієнтованих на конкретні завдання, до базових моделей, цей комплект надає цінну платформу для перетворення інноваційних ідей на реальні додатки.

Технологія штучного інтелекту від Nvidia

У цей комплект розробника входить одномодульна система (SoM) Jetson Orin Nano 8 ГБ і еталонна несуча плата, що робить його ідеальною установкою для прототипування периферійних застосунків ШІ.

SoM працює на базі графічного процесора NVIDIA з архітектурою Ampere зі спеціалізованими тензорними ядрами і шестиядерного процесора Arm, що дає змогу кільком конвеєрам додатків АІ працювати одночасно, забезпечуючи високопродуктивний вивід.

Користувачі можуть підключити до чотирьох камер, які забезпечують більш високу роздільну здатність і частоту кадрів, ніж попередні моделі.

NVIDIA усвідомлює стрімку еволюцію генеративного ШІ та підтримує новітні моделі зі спільноти розробників ПЗ з відкритим вихідним кодом через свою лабораторію ШІ Jetson.

Розробники можуть отримати доступ до зручних навчальних посібників, великої допомоги від успішного співтовариства Jetson і натхнення з різних проєктів, уже створених користувачами.

Платформа Jetson сумісна з програмним пакетом Nvidia для штучного інтелекту, який містить інструменти для робототехніки (Nvidia Isaac), штучного інтелекту зору (Nvidia Metropolis) та обробки сенсорів (Nvidia Holoscan).

Налаштування попередньо навчених моделей ШІ

Крім того, Nvidia пропонує такі ресурси, як Omniverse Replicator для генерації синтетичних даних і TAO Toolkit для тонкого налаштування попередньо навчених моделей ШІ, які доступні в каталозі NGC.

Ба більше, партнери екосистеми Jetson надають різноманітне додаткове програмне забезпечення, інструменти розробника та підтримку розробки індивідуального програмного забезпечення.

Вони також можуть надати допомогу з апаратними компонентами, як-от камери та датчики, а також надати послуги з проєктування для розроблення продукції.

Майбутні оновлення програмного забезпечення застосовуватимуться і до інших моделей серії Jetson Orin, включно із системами-на-модулях Orin NX і Orin Nano, що дасть змогу ширшій аудиторії скористатися перевагами досягнень у сфері продуктивності генеративного ШІ.

Завдяки цьому запуску NVIDIA продовжує робити свій внесок у демократизацію ШІ, спрощуючи розробникам усіх спеціальностей можливість працювати з передовими технологіями і створювати інноваційні додатки в галузі генеративного ШІ та за його межами.

Раніше ми писали про те, що Китай все одно отримає ШІ-чіпи Nvidia і купуватиме їх зі знижкою. За словами джерел, чипи Nvidia H20 продаються в Китаї зі знижкою 10%. Процесори коштують дешевше, ніж китайські Huawei Ascend 910B.