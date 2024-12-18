Надежнее ветрогенераторов: в США научились добывать электроэнергию с помощью самолетов

Специальные модули улавливают ветер от турбин, преобразовывают его в электричество и накапливают в зарядных станциях.

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В аэропорте Love Field города Далласс (США) устанавливают контейнеры JetWind для производства электроэнергии благодаря потокам воздуха, которые создают самолеты. Подробности об этом проекте сообщила пресс-служба.

Администрация объявила, что закупила у производителя JetWind Power Corporation 13 специальных модулей в виде контейнеров, которые доставят в течение трех лет. Они будут собирать ветер, создаваемый турбинами самолетов, и превращать его в электроэнергию. Она будет накапливаться шестью большими зарядными станциями, установленными на территории аэропорта, вероятно, как минимум одну из них пассажиры смогут увидеть со взлетной площадки.

Прототипы модулей испытывались в Love Field с 2021 по 2024 год, а теперь изготовила первые коммерческие изделия. С тех пор как первые две полноразмерные зарядные станции были размещены в фуд-корте аэропорта, было зарегистрировано около 10 000 использований.

"Мы не могли бы быть более горды тем, что принимали JetWind на этапе их прототипа и помогали сертифицировать преимущества этой технологии. Еще более волнительно быть их первым клиентом после того, как послужил подопытным кроликом. Использование энергии от наших многочисленных полетов для обеспечения нашей местной сети — это очень круто и приятно", — прокомментировал Патрик Каррено, директор аэропорта по авиации.

По данным JetWind, такие модули в сочетании с самолетами представляют собой более предсказуемый источник энергии, чем традиционные ветряные турбины. Их также могут использовать на железных дорогах, шоссе и вертолетных площадках. Результаты испытаний в Далласе были обнародованы в 2023 году, после чего технология привлекла внимание Австралии, Эквадора, Швейцарии, Франции, проект NEOM и другие. JetWind обсуждает проекты с несколькими потенциальными клиентами и планирует расширить свое присутствие за рубежом к 2025 году.

Ранее Фокус писал, как работают ветряные турбины. Это весьма популярная технология для добычи электричества в Украине и в мире, она полностью безопасна для окружающей среды.