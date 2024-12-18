Надійніше за вітрогенератори: у США навчилися добувати електроенергію за допомогою літаків

Спеціальні модулі вловлюють вітер від турбін, перетворюють його на електрику і накопичують у зарядних станціях.

Related video

В аеропорту Love Field міста Далласс (США) встановлюють контейнери JetWind для виробництва електроенергії завдяки потокам повітря, які створюють літаки. Подробиці про цей проєкт повідомила пресслужба.

Адміністрація оголосила, що закупила у виробника JetWind Power Corporation 13 спеціальних модулів у вигляді контейнерів, які доставлять протягом трьох років. Вони збиратимуть вітер, створюваний турбінами літаків, і перетворюватимуть його на електроенергію. Вона накопичуватиметься шістьма великими зарядними станціями, встановленими на території аеропорту, імовірно, щонайменше одну з них пасажири зможуть побачити зі злітного майданчика.

Прототипи модулів випробовували в Love Field із 2021 до 2024 року, а тепер виготовили перші комерційні вироби. Відтоді як перші дві повнорозмірні зарядні станції було розміщено у фуд-корті аеропорту, було зареєстровано майже 10 000 використань.

"Ми не могли б бути більш гордими тим, що приймали JetWind на етапі їхнього прототипу і допомагали сертифікувати переваги цієї технології. Ще більш хвилююче бути їхнім першим клієнтом після того, як послужив піддослідним кроликом. Використання енергії від наших численних польотів для забезпечення нашої місцевої мережі — це дуже круто і приємно", — прокоментував Патрік Каррено, директор аеропорту з авіації.

За даними JetWind, такі модулі в поєднанні з літаками являють собою більш передбачуване джерело енергії, ніж традиційні вітряні турбіни. Їх також можуть використовувати на залізницях, шосе і вертолітних майданчиках. Результати випробувань у Далласі було оприлюднено 2023 року, після чого технологія привернула увагу Австралії, Еквадору, Швейцарії, Франції, проєкту NEOM та інших. JetWind обговорює проєкти з кількома потенційними клієнтами та планує розширити свою присутність за кордоном до 2025 року.

Раніше Фокус писав, як працюють вітряні турбіни. Це вельми популярна технологія для видобутку електрики в Україні та у світі, вона повністю безпечна для навколишнього середовища.