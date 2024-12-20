"Значительный скачок": создан высокоэффективный солнечный элемент из тончайших пластин

Технология прямого переноса газа на пластину от NexWafe полностью заменяет обычные пластины Чохральского и снижает стоимость производства.

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Компания NexWafe GmbH из Германии объявила о создании гетеропереходного солнечного элемента (HJT) из сверхтонких пластин, который достиг эффективности преобразования энергии 24,4%. Подробности об изобретении передает издание PV Magazine.

Компания заявила, что эффективность была достигнута с помощью неназванной коммерческой производственной линии M6 HJT, не уточнив, сертифицировала ли показатель независимая третья сторона. При этом технология прямого переноса газа на пластину от NexWafe является полной заменой обычных пластин Чохральского (CZ) и предлагает потенциал для значительной экономии средств за счет снижения потерь материала, потребления энергии на 40% и устранения этапа процесса травления с риском повреждения ячеек пилой.

Содержание кислорода в пластинах EpiNex также в 20 раз ниже, чем в обычных пластинах CZ. Это якобы обеспечивает термическую стабильность и помогает улучшить производительность ячеек.

NexWafe GmbH добавила, что разработанный ею в сотрудничестве со Швейцарским центром электроники и микротехнологий (CSEM) тандемный солнечный элемент на основе перовскита и кремния достиг эффективности преобразования энергии 28,9%.

Производитель утверждает: его технология EpiWafers может помочь производителям модулей достичь значительно более высокой степени эффективности без необходимости модернизации производственных линий. Кроме того, она обеспечит производство сверхтонких пластин, что NexWafe GmbH продемонстрировала на своей пилотной линии во Фрайбурге (Германия).

NexWafe разрабатывает и производит монокристаллические кремниевые пластины, выращиваемые непосредственно из недорогого сырья. Непрерывный, прямой процесс производства "газ-пластина" устраняет необходимость в дорогостоящих и энергоемких промежуточных этапах, таких как производство поликремния и вытягивание слитка, на которых основано традиционное производство пластин. Сообщается также, что этот процесс минимизирует отходы, сокращая затраты на производство пластин до 30%. Он также обеспечивает 70%-ное сокращение выбросов углекислого газа во время производства, по данным компании.

NexWafe планирует ввести в эксплуатацию свой эпитаксиальный комплекс в Биттерфельде, округ Анхальт-Биттерфельд, земля Саксония-Анхальт, Германия, к июню 2025 года. Инновационная система использует передовые системы нагрева и химическое осаждение из паровой фазы при атмосферном давлении для осаждения монокристаллического кремния на площади 1,3 м x 50 см, что эквивалентно более чем четырнадцати пластинам G12 за один проход.

"Благодаря проверенным скоростям осаждения 5 микрон в минуту и ​​однородности температуры, достигающей общего изменения толщины (TTV) менее 40%, эта платформа представляет собой значительный скачок в масштабируемости производства", — говорит производитель.

Ранее стало известно, что в Японии сделали гибкие солнечные панели из халькопирита. Этот материал может поглощать больше солнечного света, чем традиционный кремний.

Писали также, что может ждать солнечную энергетику в 2025 году. Ученые работают над более эффектиными перовскитными панелями, плавающими электростанциями, энергогенерирующей "кожей" и другими технологиями в этой отрасли.