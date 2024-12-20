День рождения сети Интернет: сегодня годовщина запуска первого в мире веб-сайта

Первый веб-сайт и сервер были запущены Тимом Бернерсом-Ли 20 декабря 1990 года.

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К лучшему, а иногда и к худшему, интернет изменил всю нашу жизнь, и одной из самых значимых дат в его создании было 20 декабря 1990 года. Именно в тот день английский ученый-компьютерщик Тим Бернерс-Ли запустил первый веб-сайт и сервер. Трудно представить, что он мог осознать, насколько это изменит ход истории.

Google утверждает, что первый веб-сайт начал работать 6 августа 1991 года, но на самом деле это дата, когда мир официально получил к нему доступ. Бернерс-Ли работал в ЦЕРНе, Европейском совете по ядерным исследованиям, и первый веб-сайт был доступен только для людей в сети ЦЕРНа. Только в августе следующего года сайт стал доступен всем, у кого было подключение к Интернету.

Поскольку идея сервера в то время была незнакома, Бернерс-Ли пришлось оставить предостерегающую записку для своих коллег. К компьютеру NeXT, на котором размещался проект, была прикреплена рукописная этикетка красными чернилами с сообщением: "Эта машина — сервер. НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕЕ!!"

Проект был скромным по масштабу в то время. Бернерс-Ли представлял себе сеть в первую очередь как инструмент для ученых, чтобы обмениваться документами и сотрудничать в исследованиях. Тем не менее, даже на этой ранней стадии потенциал сети был очевиден.

Итак, каким был первый веб-сайт? Как ни странно, это было руководство по использованию сети, и оно все еще живо сегодня. Базовая текстовая страница включала ссылки на информацию о проекте, подробности о том, как получить доступ к документам с помощью новой системы, и инструкции по настройке собственного сервера.

Это очень далеко от того, что последовало бы дальше, например, кошки, играющие на клавишных, теории заговора и бесконечные споры о том, должно ли платье быть синим и черным или белым и золотым.

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