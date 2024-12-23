Работает уже более 40 лет: самая старая в Европе солнечная станция удивила ученых

В 1982 году на постройку системы потратили 475 000 долларов США, но расходы оказались не напрасными.

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Старейшая в Европе солнечная электростанция TISO‐10 (TIcino SOlare), подключенная к сети, работает уже более 40 лет на крыше Университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии. Группа специалистов провела исследование, чтобы выяснить, в чем секрет ее стабильности, передает сайт El Diario 24.

Технология, использованная при строительстве TISO‐10, на тот момент была новаторской, хотя на сегодняшний день значительно устарела. Что удивило експертов, так это стабильная работа систему спустя так много времени.

По их мнению, столь длительный срок службы обеспечили правильные материалы, качественное оборудование и правильные методы установки. За все 35 лет модули ни разу менялись, не модернизировались и даже не ремонтировались, за исключением нескольких обходных диодов и распределительных коробок. В то же время, панели постоянно подвергались воздействию стихии, но продемонстрировали выдющуюся механическую прочность.

Эффективность солнечной электростанции Университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии отслеживалась в течение 35 лет с 1982 года, когда она была введена в эксплуатацию, по 2017 год, когда Федеральное управление по энергетике Швейцарии (SFOE) поручило проанализировать cобраные данные двум ученым: Алессандро Виртуани, старшему научному сотруднику Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), и Мауро Каччиво, руководителю самой лаборатории SUPSI PVLab. Их команде потребовались годы, чтобы вынести научный вердикт.

На момент постройки швейцарской фотоэлектрической установки ее стоимость составляла 284 000 швейцарских франков (швейцарских франков), что на тот момент составляло около 475 000 долларов США, а сегодня — 309 000 долларов США. Всего было установлено 288 модулей, и стоимость одного ватта составляла около 21 швейцарского франка (37 долларов США на тот момент и 22,90 долларов США сегодня).

Электростанция оснащена стеклянными панелями производства Arco Solar с выходной мощностью по 37 Вт. Каждая из них имеет сзади лист из стальной фольги, защищающий от проникновения воды, зажатый с обеих сторон материалом под названием Тедлар — он оберегает от грязи, выгорания под воздействием ультрафиолетового излучения, выцветания и неблагоприятной погоды.

"Когда в 1980 году были закуплены модули, Arco Solar была одним из крупнейших в мире производителей и имела около 1 МВт годовой производственной мощности", — отметил Мауро Каччиво.

Ранее Фокус разобрал пять самых частых ошибок при установке солнечных панелей. Если неправильно смонтировать систему, ее эффективность может сильно пострадать.