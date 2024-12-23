Працює вже понад 40 років: найстаріша в Європі сонячна станція здивувала вчених

У 1982 році на будівництво системи витратили 475 000 доларів США, але витрати виявилися не марними.

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Найстаріша в Європі сонячна електростанція TISO-10 (TIcino SOlare), підключена до мережі, працює вже понад 40 років на даху Університету прикладних наук і мистецтв Південної Швейцарії. Група фахівців провела дослідження, щоб з'ясувати, у чому секрет її стабільності, передає сайт El Diario 24.

Технологія, використана під час будівництва TISO-10, на той момент була новаторською, хоча на сьогоднішній день значно застаріла. Що здивувало експертів, так це стабільна робота системи через так багато часу.

На їхню думку, такий тривалий термін служби забезпечили правильні матеріали, якісне обладнання та правильні методи встановлення. За всі 35 років модулі жодного разу не змінювалися, не модернізувалися і навіть не ремонтувалися, за винятком кількох обхідних діодів і розподільних коробок. У той же час панелі постійно піддавалися впливу стихії, але продемонстрували високу механічну міцність.

Ефективність сонячної електростанції Університету прикладних наук і мистецтв Південної Швейцарії відстежували протягом 35 років — з 1982 року, коли її було введено в експлуатацію, до 2017 року, коли Федеральне управління з енергетики Швейцарії (SFOE) доручило проаналізувати зібрані дані двом вченим: Алессандро Віртуані, старшому науковому співробітникові Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL), і Мауро Каччіво, керівнику самої лабораторії SUPSI PVLab. Їхній команді знадобилися роки, щоб винести науковий вердикт.

На момент побудови швейцарської фотоелектричної установки її вартість становила 284 000 швейцарських франків (швейцарських франків), що на той момент становило майже 475 000 доларів США, а сьогодні — 309 000 доларів США. Загалом було встановлено 288 модулів, і вартість одного вата становила приблизно 21 швейцарський франк (37 доларів США на той момент і 22,90 доларів США сьогодні).

Електростанція оснащена скляними панелями виробництва Arco Solar з вихідною потужністю по 37 Вт. Кожна з них має ззаду лист зі сталевої фольги, що захищає від проникнення води, затиснутий по обидва боки матеріалом під назвою Тедлар — він оберігає від бруду, вигоряння під впливом ультрафіолетового випромінювання, вицвітання і несприятливої погоди.

"Коли 1980 року було закуплено модулі, Arco Solar була одним із найбільших у світі виробників і мала приблизно 1 МВт річної виробничої потужності", — зазначив Мауро Каччіво.

Раніше Фокус розібрав п'ять найчастіших помилок під час встановлення сонячних панелей. Якщо неправильно змонтувати систему, її ефективність може сильно постраждати.