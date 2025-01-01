Грандиозный бум: чего ожидать от различных технологий в новом 2025 году

Огромные телевизоры, ИИ-агенты, супер-производительные чипы, "умные" электрокары и роботы — новые технологии, которые войдут в нашу жизнь в новом году.

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2025 год начнется с выставки CES в Лас-Вегасе (США), где будут представлены новые технологии и прототипы устройств, которые определят дальнейшие тенденции развития электроники в целом. Фокус расскажет, чего ожидать потребителям от этих изменений.

ИИ и его агенты

ИИ вносит изменения в любые продукты, в которые он встроен, поэтому стоит ожидать, что на выставке будет много шума вокруг так называемого "агентного ИИ". Он выведет смарт-помощников на передовые позиции интерфейсов самых разных устройств. Это идея, на которую активно намекали технологические компании, и она даже является предметом экспериментов, которые предполагают, что агентный ИИ сможет "убить" приложения.

ИИ-устройство Rabbit R1 Фото: Скриншот

Также мы наверняка увидим больше автономных устройств ИИ. На выставке CES 2024 Rabbit R1 и Humane AI Pin стали настоящими фаворитами, но позже не оправдали обещаний. Скорее всего, в следующем году продемонстрируют ИИ, интегрированный в существующие продукты — от телевизоров до телефонов, снегоочистителей и зубных щеток.

В прошлом году появился такой продукт, как Copilot Plus для ПК со специальными кнопками ИИ, и, вполне вероятно, что еще несколько подобных продуктов появятся в 2025-м. Например, Samsung со своей стратегией "экраны везде" будет оснащать ИИ стиральные машины и сушилки, а также духовки. LG, тем временем, внедряет технологию искусственного интеллекта в автомобили, пишет cnet.com.

Новые чипы

Любые улучшения невозможны без чипов, которые повышают производительность и мощность устройств. На предстоящей выставке CES такие компании, как Nvidia и AMD объявят о процессорах нового поколения, а компании, с которыми они сотрудничают, представят гаджеты, оснащенные ими. Чипсеты от Nvidia получат устройства от брендов Acer, Asus, Razer, Lenovo и Dell.

Процессор на плате Фото: Getty Images

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг презентует процессоры и графические процессоры следующего поколения, что, вероятно, станет хорошей новостью для геймеров, использующих ноутбуки. Компания уже анонсировала в сети новые графические процессоры серии GeForce RTX 50, а благодаря утечке появились дополнительные подробности о ПК Acer Predator Orion.

Тем временем AMD уже подтвердила, что на выставке будут представлены графические процессоры RDNA 4. Что касается Qualcomm, то у компании было крупное ежегодное мероприятие по запуску еще в октябре, но обычно она припасает новинки и для CES.

Автомобильные технологии

За последнее десятилетие автомобили все чаще оказывались в центре внимания на выставке CES. Электромобили — одна из самых популярных категорий в сфере технологий, и на CES 2025 будут представлены новейшие футуристические электромобили и концепт-кары.

Новейшие чипы Qualcomm для электрокара Фото: qualcomm

Hyundai собирается продемонстрировать первый в мире голографический дисплей на все лобовое стекло, который будет охватывать все — от водительского до переднего пассажирского сиденья, а BMW покажет свой панорамный дисплей iDrive. Honda презентует два элегантных прототипа электромобилей 0 Series.

Традиционные технологические компании также стремятся занять нишу на этом рынке, и, по слухам, Sony продемонстрирует автомобиль Sony-Honda Afeela со встроенной PS5, пишет cnet.com. Основу многих технологий для автомобилей следующего поколения составляют компании-производители чипов, такие как Qualcomm, которые, вероятно, представят свои собственные обновления на выставке.

Телевизоры огромных размеров

На CES 2025, скорее всего, будут презентованы телевизоры больших размеров, превосходящие прошлогодних гигантов, таких, как 115-дюймовый TCL. Будут и различные концепты, вроде складного устройства Micro-LED TV стоимостью 200 тысяч долларов от компании C-Seed.

Гибкий телевизор TCL Фото: TCL

Новые технологии отображения, которые удивляют и простых пользователей, и искушенных обозревателей, такие как сворачивающиеся телевизоры, гибкие телефоны, электролюминесцентные квантовые точки, приложение виртуальной реальности и дисплеи внутри контактных линз, — тоже найдут место на CES 2025.

Умная робототехника

На предстоящем мероприятии обозреватели надеются увидеть прогресс, достигнутый в сфере робототехники. В частности, внедрения ИИ-приложений, которые сделали бы андроидов еще более умными, как того хотят производители. Они могли бы стать помощниками в доме, развлечением для детей и опекунами для пожилых людей.

Робот Ameca

То же касается и военной техники, которая все больше роботизируется. Война в Украине показала, как можно сохранить живую силу, используя наземные, морские и летающие дроны, а также машины с дистанционным управлением, оптоволокно, ИИ-системы для управления техникой и координирования действий военных, сбора и обработки разведывательных данных.

Появятся и новые разработки в области технологий для здоровья и красоты. Они будут использовать ИИ для диагностики и лечения кожных заболеваний, заболеваний волос и ногтей, отслеживания состояния ротовой полости и пр., пишет forbes.com.

Ранее мы писали, что ученые нашли решение крупной проблемы электроники. По словам ученых, подход Leaftronics позволяет создавать биоразлагаемые материалы для плат, делая электронные устройства более экологичными.