Грандіозний бум: чого очікувати від різних технологій у новому 2025 році

Величезні телевізори, ШІ-агенти, супер-виробничі чіпи, "розумні" електрокари та роботи — нові технології, які увійдуть у наше життя в новому році.

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2025 рік розпочнеться з виставки CES у Лас-Вегасі (США), де буде представлено нові технології та прототипи пристроїв, що визначать подальші тенденції розвитку електроніки загалом. Фокус розповість, чого очікувати споживачам від цих змін.

ШІ та його агенти

ШІ вносить зміни в будь-які продукти, в які він вбудований, тому варто очікувати, що на виставці буде багато шуму навколо так званого "агентного ШІ". Він виведе смарт-помічників на передові позиції інтерфейсів найрізноманітніших пристроїв. Це ідея, на яку активно натякали технологічні компанії, і вона навіть є предметом експериментів, які припускають, що агентний ШІ зможе "вбити" додатки.

ШІ-пристрій Rabbit R1 Фото: Скриншот

Також ми напевно побачимо більше автономних пристроїв ШІ. На виставці CES 2024 Rabbit R1 і Humane AI Pin стали справжніми фаворитами, але пізніше не виправдали обіцянок. Найімовірніше, наступного року продемонструють ШІ, інтегрований в наявні продукти — від телевізорів до телефонів, снігоочисників і зубних щіток.

Минулого року з'явився такий продукт, як Copilot Plus для ПК зі спеціальними кнопками АІ, і, цілком імовірно, що ще кілька подібних продуктів з'являться у 2025-му. Наприклад, Samsung зі своєю стратегією "екрани скрізь" оснащуватиме ШІ пральні машини і сушарки, а також духовки. LG, тим часом, впроваджує технологію штучного інтелекту в автомобілі, пише cnet.com.

Нові чіпи

Будь-які поліпшення неможливі без чіпів, які підвищують продуктивність і потужність пристроїв. На майбутній виставці CES такі компанії, як Nvidia і AMD оголосять про процесори нового покоління, а компанії, з якими вони співпрацюють, представлять гаджети, оснащені ними. Чіпсети від Nvidia отримають пристрої від брендів Acer, Asus, Razer, Lenovo і Dell.

Процесор на платі Фото: Getty Images

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг презентує процесори і графічні процесори наступного покоління, що, ймовірно, стане гарною новиною для геймерів, які використовують ноутбуки. Компанія вже анонсувала в мережі нові графічні процесори серії GeForce RTX 50, а завдяки витоку з'явилися додаткові подробиці про ПК Acer Predator Orion.

Тим часом AMD вже підтвердила, що на виставці будуть представлені графічні процесори RDNA 4. Що стосується Qualcomm, то у компанії був великий щорічний захід із запуску ще в жовтні, але зазвичай вона припасає новинки і для CES.

Автомобільні технології

За останнє десятиліття автомобілі все частіше опинялися в центрі уваги на виставці CES. Електромобілі — одна з найпопулярніших категорій у сфері технологій, і на CES 2025 буде представлено новітні футуристичні електромобілі та концепт-кари.

Новітні чіпи Qualcomm для електрокара Фото: qualcomm

Hyundai збирається продемонструвати перший у світі голографічний дисплей на все лобове скло, який охоплюватиме все — від водійського до переднього пасажирського сидіння, а BMW покаже свій панорамний дисплей iDrive. Honda презентує два елегантних прототипи електромобілів 0 Series.

Традиційні технологічні компанії також прагнуть зайняти нішу на цьому ринку, і, за чутками, Sony продемонструє автомобіль Sony-Honda Afeela з вбудованою PS5, пише cnet.com. Основу багатьох технологій для автомобілів наступного покоління складають компанії-виробники чіпів, такі як Qualcomm, які, ймовірно, представлять свої власні оновлення на виставці.

Телевізори величезних розмірів

На CES 2025, найімовірніше, будуть презентовані телевізори великих розмірів, що перевершують торішніх гігантів, таких, як 115-дюймовий TCL. Будуть і різні концепти, на кшталт складного пристрою Micro-LED TV вартістю 200 тисяч доларів від компанії C-Seed.

Гнучкий телевізор TCL Фото: TCL

Нові технології відображення, які дивують і простих користувачів, і досвідчених оглядачів, як-от телевізори, що згортаються, гнучкі телефони, електролюмінесцентні квантові точки, застосунок віртуальної реальності та дисплеї всередині контактних лінз, — теж знайдуть місце на CES 2025.

Розумна робототехніка

На майбутньому заході оглядачі сподіваються побачити прогрес, досягнутий у сфері робототехніки. Зокрема, впровадження ШІ-додатків, які зробили б андроїдів ще розумнішими, як того хочуть виробники. Вони могли б стати помічниками в домі, розвагою для дітей і опікунами для літніх людей.

Робот Ameca

Те саме стосується і військової техніки, яка дедалі більше роботизується. Війна в Україні показала, як можна зберегти живу силу, використовуючи наземні, морські та літаючі дрони, а також машини з дистанційним управлінням, оптоволокно, ШІ-системи для управління технікою та координування дій військових, збору й обробки розвідувальних даних.

З'являться і нові розробки в галузі технологій для здоров'я і краси. Вони використовуватимуть ШІ для діагностики та лікування шкірних захворювань, захворювань волосся і нігтів, відстеження стану ротової порожнини тощо, пише forbes.com.

Раніше ми писали, що вчені знайшли рішення великої проблеми електроніки. За словами вчених, підхід Leaftronics дає змогу створювати біорозкладні матеріали для плат, роблячи електронні пристрої більш екологічними.