Первый самозаряжающийся суперконденсатор использует солнечную энергию с эффективностью 63%
Используя композитные материалы на основе карбонатов и гидроксидов никеля, они добились впечатляющих результатов в области энергоэффективности.
Совместная исследовательская группа представила высокопроизводительный самозаряжающийся суперконденсатор для хранения энергии, который эффективно улавливает и хранит солнечную энергию, что является значительным достижением в области устойчивой энергетики. Об этом пишет Interesting Engineering.
Эта инновационная технология объединяет суперконденсаторы и солнечные элементы, знаменуя собой важную веху в развитии технологий накопления энергии.
В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Energy, рассказывается о том, как исследовательская группа расширила возможности существующих суперконденсаторов.
Самозаряжающийся суперконденсатор
Используя композитные материалы на основе карбонатов и гидроксидов никеля, они добились впечатляющих результатов в области энергоэффективности.
Такая устойчивость делает его перспективным вариантом для реальных приложений.
Помимо впечатляющих возможностей хранения энергии, исследовательская группа успешно создала гибридное устройство хранения энергии, объединяющее кремниевые солнечные элементы с суперконденсаторами.
Эта комбинация позволяет системе хранить и использовать солнечную энергию в режиме реального времени. Впечатляет то, что гибридная система достигла эффективности хранения энергии 63%, а также общей эффективности 5,17%.
Эти достижения открывают светлое будущее для коммерциализации решений по самозаряжающемуся хранению энергии.
"Используя композитные материалы на основе переходных металлов, мы устранили ограничения традиционной технологии хранения энергии и предложили устойчивое энергетическое решение".
Дэмин Ли, научный сотрудник Лаборатории возобновляемых источников энергии Национального университета Кенбук, добавил: "Наша команда намерена провести дополнительные исследования для дальнейшего повышения эффективности устройства и раскрытия его полного коммерческого потенциала".
Разработка этого самозаряжающегося накопителя энергии происходит в решающий момент, когда мир движется к более чистым энергетическим решениям.
Эта новая технология расширяет возможности хранения энергии и открывает путь к более эффективному использованию солнечной энергии, что соответствует глобальным усилиям по сокращению выбросов углерода и содействию устойчивому развитию.
Поскольку исследователи продолжают совершенствовать эту технологию, потенциальные сферы применения самозаряжающихся устройств становятся все шире: от питания домов до поддержки электромобилей.
Напомним, финский стартап Polar Night Energy строит в муниципалитете Порнайнен систему хранения тепловой энергии на 100 МВт*ч, которая в качестве среды хранения использует дробленый тальковый камень, являющийся побочным продуктом производства каминов.