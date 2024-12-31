Первый самозаряжающийся суперконденсатор использует солнечную энергию с эффективностью 63%

Используя композитные материалы на основе карбонатов и гидроксидов никеля, они добились впечатляющих результатов в области энергоэффективности.

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Совместная исследовательская группа представила высокопроизводительный самозаряжающийся суперконденсатор для хранения энергии, который эффективно улавливает и хранит солнечную энергию, что является значительным достижением в области устойчивой энергетики. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эта инновационная технология объединяет суперконденсаторы и солнечные элементы, знаменуя собой важную веху в развитии технологий накопления энергии.

В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Energy, рассказывается о том, как исследовательская группа расширила возможности существующих суперконденсаторов.

Самозаряжающийся суперконденсатор

Используя композитные материалы на основе карбонатов и гидроксидов никеля, они добились впечатляющих результатов в области энергоэффективности.

Такая устойчивость делает его перспективным вариантом для реальных приложений.

Помимо впечатляющих возможностей хранения энергии, исследовательская группа успешно создала гибридное устройство хранения энергии, объединяющее кремниевые солнечные элементы с суперконденсаторами.

Эта комбинация позволяет системе хранить и использовать солнечную энергию в режиме реального времени. Впечатляет то, что гибридная система достигла эффективности хранения энергии 63%, а также общей эффективности 5,17%.

Эти достижения открывают светлое будущее для коммерциализации решений по самозаряжающемуся хранению энергии.

"Используя композитные материалы на основе переходных металлов, мы устранили ограничения традиционной технологии хранения энергии и предложили устойчивое энергетическое решение".

Дэмин Ли, научный сотрудник Лаборатории возобновляемых источников энергии Национального университета Кенбук, добавил: "Наша команда намерена провести дополнительные исследования для дальнейшего повышения эффективности устройства и раскрытия его полного коммерческого потенциала".

Разработка этого самозаряжающегося накопителя энергии происходит в решающий момент, когда мир движется к более чистым энергетическим решениям.

Эта новая технология расширяет возможности хранения энергии и открывает путь к более эффективному использованию солнечной энергии, что соответствует глобальным усилиям по сокращению выбросов углерода и содействию устойчивому развитию.

Поскольку исследователи продолжают совершенствовать эту технологию, потенциальные сферы применения самозаряжающихся устройств становятся все шире: от питания домов до поддержки электромобилей.

Напомним, финский стартап Polar Night Energy строит в муниципалитете Порнайнен систему хранения тепловой энергии на 100 МВт*ч, которая в качестве среды хранения использует дробленый тальковый камень, являющийся побочным продуктом производства каминов.