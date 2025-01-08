Первая в мире: создана кофемашина, которая сама наполняет себя водой (видео)

Эта машина объединила в себе очиститель воздуха, осушитель, фильтр для воды и диспенсер.

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Компания Kara Water, занимающаяся технологиями преобразования воздуха в воду, представила свою новую машину Kara Pod на выставке потребительской электроники CES 2025 в Лас-Вегасе. Об этом пишет Interesting Engineering.

Компания получила награду CES 2023 Best Innovation Award за свой кулер для воды Kara Pure. Теперь ее новая кофеварка Kara Pod приготовит кофе без необходимости доливать воду. Все, что нужно сделать, — вставить кофейную капсулу, и все готово.

Технология Kara Water превращает влажность из воздуха в питьевую воду. Это очень хорошо подходит для кофеварок, так как их постоянно нужно заправлять после нескольких использований. По словам компании, этого не будет в случае с Kara Pod, который способен производить около 3,2 л в день. Это эквивалентно примерно семи небольшим бутылкам воды.

Kara Pod — не первая технология воздух-вода, представленная на выставке CES. Например, в прошлом году Genesis Systems представила WaterCube, который, по ее словам, мог извлекать из воздуха до 454 л воды в день. Однако, насколько нам известно, это первый гибрид кофемашины и машины воздух-вода, представленный на выставке.

Размеры устройства составляют около 38 x 23 x 35 дюймов, а вес — около 5.8 кг. Компания утверждает, что оно поставляет богатую минералами щелочную воду с уровнем pH 9,2 в любую точку мира — даже в жарком климате. Оно может приготовить до 18 чашек кофе в день.

Технологии, подобные используемой Kara Water, показывают большие перспективы, когда дело доходит до обеспечения водой районов, где наблюдается ее дефицит. Эти технологии могут оказаться решающими, поскольку, согласно недавнему отчету Организации Объединенных Наций, около двух миллиардов человек во всем мире не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Например, в прошлом месяце группа исследователей из Нью-Йоркского университета объявила, что им удалось обнаружить тип кристалла, который извлекает воду из воздуха без использования энергии.

Также сообщалось о простом методе очистки змеевика кондиционера, который поможет сэкономить электроэнергию, время и деньги. Для этого нужен обычный водопроводный шланг.