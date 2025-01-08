Перша у світі: створено кавомашину, яка сама наповнює себе водою (відео)

Ця машина об'єднала в собі очищувач повітря, осушувач, фільтр для води і диспенсер.

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Компанія Kara Water, що займається технологіями перетворення повітря на воду, представила свою нову машину Kara Pod на виставці споживчої електроніки CES 2025 у Лас-Вегасі. Про це пише Interesting Engineering.

Компанія отримала нагороду CES 2023 Best Innovation Award за свій кулер для води Kara Pure. Тепер її нова кавоварка Kara Pod приготує каву без необхідності доливати воду. Усе, що потрібно зробити, — вставити кавову капсулу, і все готово.

Технологія Kara Water перетворює вологість із повітря на питну воду. Це дуже добре підходить для кавоварок, оскільки їх постійно потрібно заправляти після кількох використань. За словами компанії, цього не буде у випадку з Kara Pod, який здатний виробляти близько 3,2 л на день. Це еквівалентно приблизно семи невеликим пляшкам води.

Kara Pod — не перша технологія повітря-вода, представлена на виставці CES. Наприклад, торік Genesis Systems представила WaterCube, який, за її словами, міг витягувати з повітря до 454 л води на день. Однак, наскільки нам відомо, це перший гібрид кавомашини і машини повітря-вода, представлений на виставці.

Розміри пристрою становлять близько 38 x 23 x 35 дюймів, а вага — близько 5.8 кг. Компанія стверджує, що він постачає багату на мінерали лужну воду з рівнем pH 9,2 у будь-яку точку світу — навіть у спекотному кліматі. Воно може приготувати до 18 чашок кави на день.

Технології, подібні до тієї, яку використовує Kara Water, показують великі перспективи, коли справа доходить до забезпечення водою районів, де спостерігається її дефіцит. Ці технології можуть виявитися вирішальними, оскільки, згідно з нещодавнім звітом Організації Об'єднаних Націй, близько двох мільярдів людей у всьому світі не мають доступу до чистої питної води.

Наприклад, минулого місяця група дослідників з Нью-Йоркського університету оголосила, що їм вдалося виявити тип кристала, який витягує воду з повітря без використання енергії.

Також повідомлялося про простий метод очищення змійовика кондиціонера, який допоможе заощадити електроенергію, час і гроші. Для цього потрібен звичайний водопровідний шланг.