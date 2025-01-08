"Ядерный реактор" для дома стал сенсацией в Сети: что известно о загадочном Enron Egg

Многие пользователи не поняли шутку о микрореакторе Enron Egg и попытались оформить предзаказ.

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Enron Egg, рекламируемый как "домашний микроядерный реактор", является шуткой от фейковой компании, привлекшей внимание на выставке CES 2025. Об этом пишет Forbes.

Enron Egg якобы сможет обеспечивать дом электроэнергией в течение 10 лет. На самом деле, это мистификация. На поддельном сайте было написано, что устройство в форме яйца "произведет революцию в домашней энергетике" . "Ядерная энергия, которой можно доверять", — гласила фейковая надпись, а затем подробно описывались предполагаемые преимущества "реактора". — "Огнеупорный корпус спроектирован так, чтобы выдерживать экстремальные температуры, обеспечивая непревзойденную безопасность. Спроектированный для максимальной производительности, он защищает активную зону реактора, сохраняя оптимальную тепловую эффективность — даже в самых суровых условиях".

В описании этого продукта также утверждается, что интегрированный чип "обеспечивает круглосуточный мониторинг со стороны ядерного объекта Enron, гарантируя надзор в режиме реального времени и эксплуатационную безопасность — в любое время и в любом месте".

Фейковое видео запуска продукта, распространенное в социальных сетях, показывает "руководителей компании", которые расхаживают по сцене и расхваливают свой гаджет в форме яйца перед аудиторией..

Многие пользователи сети сразу поняли шутку про Enron и ответили собственными шутками в адрес "производителей", которые на X называют себя "ведущей мировой компанией".

"Это здорово. Я представляю себе мир, управляемый Enron Eggs, — проще простого!" — написал пользователь X.

Enron, хьюстонская компания по производству энергии, товаров и услуг, подала заявление о банкротстве в 2001 году и распалась после того, как всплыло ее бухгалтерское мошенничество. На тот момент активы компании составляли более 60 миллиардов долларов. Ее крах повлек за собой введение новых новые законов, призванных повысить точность финансовой отчетности публичных компаний.

Пресс-релиз, объявляющий о возвращении компании, выглядит на удивление правдоподобно и даже включает в себя контактный адрес электронной почты для связи с прессой.

Условия и положения на Enron.com четко гласят, что информация на сайте "представляет собой перформанс и предназначена только для развлекательных целей". Для тех, кто не заметил этого отказа от ответственности.

Ранее мы писали о том, что новые устройства-цветы обеспечат бесплатной энергией на весь год. "Букет" из пяти турбин-тюльпанов способен производить на 228% больше энергии, чем если бы все пять турбин работали по-отдельности.