"Ядерний реактор" для дому став сенсацією в Мережі: що відомо про загадковий Enron Egg

Багато користувачів не зрозуміли жарт про мікрореактор Enron Egg і спробували оформити попереднє замовлення.

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Enron Egg, рекламований як "домашній мікроядерний реактор", є жартом від фейкової компанії, що привернула увагу на виставці CES 2025. Про це пише Forbes.

Enron Egg нібито зможе забезпечувати будинок електроенергією протягом 10 років. Насправді, це містифікація. На підробленому сайті було написано, що пристрій у формі яйця "зробить революцію в домашній енергетиці" . "Ядерна енергія, якій можна довіряти", — свідчив фейковий напис, а потім докладно описувалися передбачувані переваги "реактора". — "Вогнетривкий корпус спроектований так, щоб витримувати екстремальні температури, забезпечуючи неперевершену безпеку. Спроектований для максимальної продуктивності, він захищає активну зону реактора, зберігаючи оптимальну теплову ефективність — навіть у найсуворіших умовах".

В описі цього продукту також стверджується, що інтегрований чип "забезпечує цілодобовий моніторинг з боку ядерного об'єкта Enron, гарантуючи нагляд у режимі реального часу та експлуатаційну безпеку — в будь-який час і в будь-якому місці".

Фейкове відео запуску продукту, поширене в соціальних мережах, показує "керівників компанії", які ходять сценою і розхвалюють свій гаджет у формі яйця перед аудиторією.

Багато користувачів мережі одразу зрозуміли жарт про Enron і відповіли власними жартами на адресу "виробників", які на X називають себе "провідною світовою компанією".

"Це чудово. Я уявляю собі світ, керований Enron Eggs, — простіше простого!" — написав користувач X.

Enron, х'юстонська компанія з виробництва енергії, товарів і послуг, подала заяву про банкрутство 2001 року і розпалася після того, як спливло її бухгалтерське шахрайство. На той момент активи компанії становили понад 60 мільярдів доларів. Її крах призвів до введення нових нових законів, покликаних підвищити точність фінансової звітності публічних компаній.

Пресреліз, що оголошує про повернення компанії, має напрочуд правдоподібний вигляд і навіть містить контактну адресу електронної пошти для зв'язку з пресою.

Умови та положення на Enron.com чітко свідчать, що інформація на сайті "являє собою перформанс і призначена тільки для розважальних цілей". Для тих, хто не помітив цієї відмови від відповідальності.

Раніше ми писали про те, що нові пристрої-квіти забезпечать безкоштовною енергією на весь рік. "Букет" із п'яти турбін-тюльпанів здатний виробляти на 228% більше енергії, ніж якби всі п'ять турбін працювали окремо.