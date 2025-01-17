Создан первый в мире квантовый компьютер с открытым исходным кодом: кому он нужен

Компания OQD хочет сделать квантовые вычисления более доступными, включая оборудование, программное обеспечение, а также учебные материалы. Это поможет расширить возможности ученых, разработчиков и НИИ по всему миру.

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Компания Open Quantum Design (OQD) представила первый в мире квантовый компьютер с открытым исходным кодом, полный стек, на основе захваченных ионов. Этот проект направлен на демократизацию доступа к технологии квантовых вычислений, пишет interestingengineering.com.

Компания хочет сделать квантовые вычисления более доступными, включая само оборудование, программное обеспечение, необходимое для его работы, а также учебные материалы. Предоставляя эти инструменты открыто, OQD может расширить возможности исследователей, разработчиков и НИИ по всему миру.

Квантовые компьютеры с захваченными ионами используют ионы или заряженные атомы, которые манипулируются с помощью точно контролируемых электромагнитных полей для выполнения вычислений. Такие системы известна своей высокой точностью и потенциалом масштабируемости, что делает их важнейшим инструментом для продвижения квантовых исследований.

Компания считает, что совместный подход станет ключом к преодолению основных проблем, с которыми сталкивается сегодня индустрия квантовых вычислений. Одной из таких проблем является доступ к оборудованию. Квантовые компьютеры — сложные и дорогие машины. У многих исследователей и разработчиков нет ресурсов для приобретения собственного. Платформа OQD с открытым исходным кодом решает эту проблему, делая свой квантовый компьютер с захваченными ионами доступным бесплатно.

Еще одна проблема — развитие квалифицированных кадров. Область квантовых вычислений относительно новая, и существует нехватка квалифицированного персонала. Платформа OQD включает образовательные ресурсы и учебные материалы, которые помогут устранить этот пробел в навыках.

Платформа OQD предлагает исследователям уникальную возможность углубиться во внутреннюю работу квантового компьютера. Они могут получить доступ к спецификациям оборудования, стандартам изготовления и инструментам разработки. Такая прозрачность позволяет глубже понять технологию и поощряет обмен идеями.

Данная разработка идет в ногу с последними тенденциями рынка. Несколько компаний и учреждений стремятся усовершенствовать технологию квантовых вычислений. Недавно ученые Массачусетского технологического института достигли мирового рекорда точности одного кубита в 99,998%.