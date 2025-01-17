Створено перший у світі квантовий комп'ютер із відкритим вихідним кодом: кому він потрібен

Компанія OQD хоче зробити квантові обчислення доступнішими, включно з обладнанням, програмним забезпеченням, а також навчальними матеріалами. Це допоможе розширити можливості вчених, розробників і НДІ по всьому світу.

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Компанія Open Quantum Design (OQD) представила перший у світі квантовий комп'ютер з відкритим вихідним кодом, повний стек, на основі захоплених іонів. Цей проект спрямований на демократизацію доступу до технології квантових обчислень, пише interestingengineering.com.

Компанія хоче зробити квантові обчислення доступнішими, включно з самим обладнанням, програмним забезпеченням, необхідним для його роботи, а також навчальними матеріалами. Надаючи ці інструменти відкрито, OQD може розширити можливості дослідників, розробників і НДІ по всьому світу.

Квантові комп'ютери із захопленими іонами використовують іони або заряджені атоми, які маніпулюються за допомогою точно контрольованих електромагнітних полів для виконання обчислень. Такі системи відома своєю високою точністю і потенціалом масштабованості, що робить їх найважливішим інструментом для просування квантових досліджень.

Компанія вважає, що спільний підхід стане ключем до подолання основних проблем, з якими стикається сьогодні індустрія квантових обчислень. Однією з таких проблем є доступ до обладнання. Квантові комп'ютери — складні та дорогі машини. У багатьох дослідників і розробників немає ресурсів для придбання власного. Платформа OQD з відкритим вихідним кодом вирішує цю проблему, роблячи свій квантовий комп'ютер із захопленими іонами доступним безплатно.

Ще одна проблема — розвиток кваліфікованих кадрів. Галузь квантових обчислень відносно нова, і існує брак кваліфікованого персоналу. Платформа OQD включає освітні ресурси та навчальні матеріали, які допоможуть усунути цю прогалину в навичках.

Платформа OQD пропонує дослідникам унікальну можливість заглибитися у внутрішню роботу квантового комп'ютера. Вони можуть отримати доступ до специфікацій обладнання, стандартів виготовлення та інструментів розробки. Така прозорість дає змогу глибше зрозуміти технологію та заохочує обмін ідеями.

Ця розробка йде в ногу з останніми тенденціями ринку. Кілька компаній та установ прагнуть удосконалити технологію квантових обчислень. Нещодавно вчені Массачусетського технологічного інституту досягли світового рекорду точності одного кубіта в 99,998%.