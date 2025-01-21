Бесконечный источник энергии: как два проекта смогли бы обеспечить нас энергией навсегда

Развертывание солнечных электростанций в космосе и сфера Дайсона сделали бы солнечную энергию доступной всем жителям Земли и в достаточных количествах.

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Ученые нашли способ размещения солнечных панелей в космосе, чтобы солнечная энергетика больше не зависела от погодных условий, смены времени суток и других факторов, пишет ecoticias.com.

Все вышеупомянутые проблемы могут быть устранены, если солнечные панели будут установлены в космосе. Однако базирующийся в Европе проект Solaris Европейского космического агентства (ESA) требует, чтобы спутники находились на геостационарной орбите в 35 786 км от Земли. Затем этот свет будет фокусироваться в микроволнах и отправляться на Землю с помощью специальных передающих антенн. Микроволны будут приниматься большой антенной на Земле и преобразовываться в электричество. Данный метод может, по сути, обеспечить электроснабжение 24/7 и стабильно, что означает, что человечество сможет изменить энергетическую систему.

Строительство большой конструкции в космосе — действительно колоссальная задача. С положительной стороны, солнечные панели должны быть прочными, чтобы выдержать космический мусор и удары метеоритов. Роботизированные ремонтные системы предназначены для поддержания таких конструкций; однако эта технология все еще является экспериментальной.

Вызывает беспокойство и факт использования на Земле микроволн, передаваемых через космос. Их влияние на живые организмы и их совместимость со спутниковой связью и самолетами все еще являются предметом исследований. Первоначальные тесты показывают, что излучение не опасно, но для начала испытаний необходимы дополнительные исследования и разрешение органов здравоохранения.

Концепция сферы Дайсона, предложенная астрофизиком Фрименом Дайсоном в 1960 году, заключается в использовании структуры для использования энергии большинства звезд. Сегодня невозможно построить сплошную сферу, но Dyson Swarm с оболочкой из солнечных платформ для сбора энергии вокруг Солнца возможен, пишет СМИ.

Улавливание энергии солнца, и даже небольшого ее процента, легко обеспечило бы мир энергией в достаточном количестве, не сравнимом с сегодняшними показателями. Это бы повлияло на сокращение спроса на нефть, уменьшение углеродного следа, дало бы возможность никогда не испытывать проблем с энергопоставками.

Однако существуют проблемы при строительстве сферы Дайсона, а также при развертывании солнечных электростанций в космосе, так как необходимая технология для эффективной передачи энергии на большие расстояния еще не разработана. Кроме того, международное сотрудничество для такого проекта уникально.

Концепция сбора солнечной энергии из космоса, безусловно, является самым большим и смелым начинанием в энергетической отрасли. Как и в случае с большинством приложений, которые все еще находятся в стадии разработки в отношении технологий и инфраструктуры, возможности огромны. Когда речь идет о будущем, использовании солнечной энергии в космосе и предложении видения космической солнечной энергии как почти неисчерпаемого источника энергии.

Ранее мы писали, что в Японии сделали тандемный солнечный элемент с рекордной эффективностью. Инженеры добились того, чтобы перовскитный слой стал прозрачным и лучше пропускал инфракрасные лучи.