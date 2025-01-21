Нескінченне джерело енергії: як два проєкти змогли б забезпечити нас енергією назавжди

Розгортання сонячних електростанцій у космосі та сфера Дайсона зробили б сонячну енергію доступною всім жителям Землі і в достатніх кількостях.

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Учені знайшли спосіб розміщення сонячних панелей у космосі, щоб сонячна енергетика більше не залежала від погодних умов, зміни часу доби та інших факторів, пише ecoticias.com.

Усі вищезазначені проблеми можуть бути усунені, якщо сонячні панелі будуть встановлені в космосі. Однак проект Solaris Європейського космічного агентства (ESA), який базується в Європі, вимагає, щоб супутники перебували на геостаціонарній орбіті за 35 786 км від Землі. Потім це світло буде фокусуватися в мікрохвилях і відправлятися на Землю за допомогою спеціальних передавальних антен. Мікрохвилі будуть прийматися великою антеною на Землі і перетворюватися на електрику. Цей метод може, по суті, забезпечити електропостачання 24/7 і стабільно, що означає, що людство зможе змінити енергетичну систему.

Будівництво великої конструкції в космосі — дійсно колосальне завдання. З позитивного боку, сонячні панелі мають бути міцними, щоб витримати космічне сміття та удари метеоритів. Роботизовані ремонтні системи призначені для підтримки таких конструкцій; однак ця технологія все ще є експериментальною.

Викликає занепокоєння і факт використання на Землі мікрохвиль, що передаються через космос. Їхній вплив на живі організми та їхня сумісність із супутниковим зв'язком і літаками все ще є предметом досліджень. Початкові тести показують, що випромінювання не є небезпечним, але для початку випробувань необхідні додаткові дослідження і дозвіл органів охорони здоров'я.

Концепція сфери Дайсона, запропонована астрофізиком Фріменом Дайсоном 1960 року, полягає у використанні структури для використання енергії більшості зірок. Сьогодні неможливо побудувати суцільну сферу, але Dyson Swarm з оболонкою із сонячних платформ для збору енергії навколо Сонця можливий, пише ЗМІ.

Уловлювання енергії сонця, і навіть невеликого її відсотка, легко забезпечило б світ енергією в достатній кількості, яку не можна порівняти з сьогоднішніми показниками. Це б вплинуло на скорочення попиту на нафту, зменшення вуглецевого сліду, дало б змогу ніколи не відчувати проблем з енергопостачанням.

Однак існують проблеми під час будівництва сфери Дайсона, а також під час розгортання сонячних електростанцій у космосі, оскільки необхідна технологія для ефективного передавання енергії на великі відстані ще не розроблена. Крім того, міжнародне співробітництво для такого проєкту унікальне.

Концепція збору сонячної енергії з космосу, безумовно, є найбільшим і найсміливішим починанням в енергетичній галузі. Як і у випадку з більшістю додатків, які все ще перебувають у стадії розробки щодо технологій та інфраструктури, можливості величезні. Коли йдеться про майбутнє, використання сонячної енергії в космосі та пропозицію бачення космічної сонячної енергії як майже невичерпного джерела енергії.

Раніше ми писали, що в Японії зробили тандемний сонячний елемент із рекордною ефективністю. Інженери домоглися того, щоб перовскітний шар став прозорим і краще пропускав інфрачервоні промені.