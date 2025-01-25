Газ из России больше не нужен: в США нашли огромное количество водорода

Геологическая служба США (USGS) утверждает, что страна может обладать значительными запасами водорода, особенно в Канзасе, Айове, Миннесоте, Мичигане, Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико и Юте.

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Геологическая служба США опубликовала карту, на которой показаны места в стране, которые могут содержать значительные запасы водорода. Об этом пишет Interesting Engineering.

После проведения обширной геологической разведки исследователи USGS составили карту, которая классифицирует, какие штаты, скорее всего, обладают богатыми запасами водорода. В ранее проведенном исследовании предполагалось, что неиспользованный водород, залегающий под поверхностью Земли, может составлять 6,2 триллиона тонн.

Всего 2% от этого количества теоретически могли бы обеспечить мир безуглеродным топливом на 200 лет. "Мы оцениваем, что энергосодержание этого извлекаемого водорода примерно вдвое превышает энергию, содержащуюся во всех доказанных источниках природного газа на Земле", — отметили авторы Джефф Эллис и Сара Гельман в своем недавнем исследовании в Science Advances.

Во-первых, они выдвинули веский аргумент и предоставили убедительные доказательства обильного существования этого потенциально нового источника энергии.

"Мы продемонстрировали, что существует значительный потенциал для геологического водорода как нового энергетического ресурса", — говорит Гельман в своем объявлении.

Затем они сосредоточились на определении возможных мест расположения этих ресурсов в Соединенных Штатах. Но поскольку ничего подобного ранее не делалось, им пришлось разработать новую методологию, которую они применили к 48 штатам. Оценив идеальные условия для накопления водорода, такие как источники водорода, пластовые породы и герметики для улавливания газа, они обнаружили, что во многих штатах есть доступные для добычи природные запасы водорода.

Запасы водорода в США: карта Фото: USGS

Карта делит страну на две категории: районы, в которых с высокой вероятностью содержится пригодный для использования водород, и районы, в которых он присутствует с меньшей вероятностью. Штаты, определенные как имеющие потенциал, включают Канзас, Айову, Миннесоту, Мичиган, штаты Четырех углов (Аризона, Колорадо, Нью-Мексико и Юта), побережье Калифорнии и некоторые регионы вдоль Восточного побережья. Однако эта карта — только начало; она будет обновляться по мере проведения дальнейших исследований. Это только первый шаг к оценке истинного потенциала извлечения водорода.

Авторы исследования прогнозируют, что водород может "составлять до 30% будущих поставок энергии в некоторых секторах". Кроме того, ожидается, что к 2050 году глобальный спрос на водород увеличится более чем в пять раз.

Поскольку стремление к достижению нулевых выбросов углерода остается приоритетом как для ученых, так и для правительств, текущие методы получения водорода являются дорогостоящими и неэффективными.

Напомним, группа исследователей из Южной Кореи усовершенствовала важный компонент биоэлектрохимической ячейки, обеспечив более эффективное производство водорода из микроорганизмов, обнаруженных в отходах.