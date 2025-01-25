Газ із Росії більше не потрібен: у США знайшли величезну кількість водню

Геологічна служба США (USGS) стверджує, що країна може мати значні запаси водню, особливо в Канзасі, Айові, Міннесоті, Мічигані, Аризоні, Колорадо, Нью-Мексико і Юті.

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Геологічна служба США опублікувала карту, на якій показано місця в країні, які можуть містити значні запаси водню. Про це пише Interesting Engineering.

Після проведення великої геологічної розвідки дослідники USGS склали карту, яка класифікує, які штати, найімовірніше, мають багаті запаси водню. У раніше проведеному дослідженні передбачалося, що невикористаний водень, що залягає під поверхнею Землі, може становити 6,2 трильйона тонн.

Лише 2% від цієї кількості теоретично могли б забезпечити світ безвуглецевим паливом на 200 років. "Ми оцінюємо, що енерговміст цього видобутого водню приблизно вдвічі перевищує енергію, що міститься в усіх доведених джерелах природного газу на Землі", — зазначили автори Джефф Елліс і Сара Гельман у своєму нещодавньому дослідженні в Science Advances.

По-перше, вони висунули вагомий аргумент і надали переконливі докази рясного існування цього потенційно нового джерела енергії.

"Ми продемонстрували, що існує значний потенціал для геологічного водню як нового енергетичного ресурсу", — каже Гельман у своєму оголошенні.

Потім вони зосередилися на визначенні можливих місць розташування цих ресурсів у Сполучених Штатах. Але оскільки нічого подібного раніше не робилося, їм довелося розробити нову методологію, яку вони застосували до 48 штатів. Оцінивши ідеальні умови для накопичення водню, як-от джерела водню, пластові породи і герметики для вловлювання газу, вони виявили, що в багатьох штатах є доступні для видобутку природні запаси водню.

Запаси водню в США: карта Фото: USGS

Карта ділить країну на дві категорії: райони, в яких з високою ймовірністю міститься придатний для використання водень, і райони, в яких він присутній з меншою ймовірністю. Штати, визначені як такі, що мають потенціал, охоплюють Канзас, Айову, Міннесоту, Мічиган, штати Чотирьох кутів (Арізона, Колорадо, Нью-Мексико і Юта), узбережжя Каліфорнії та деякі регіони вздовж Східного узбережжя. Однак ця карта — тільки початок; вона буде оновлюватися в міру проведення подальших досліджень. Це тільки перший крок до оцінки справжнього потенціалу вилучення водню.

Автори дослідження прогнозують, що водень може "становити до 30% майбутніх поставок енергії в деяких секторах". Крім того, очікується, що до 2050 року глобальний попит на водень збільшиться більш ніж у п'ять разів.

Оскільки прагнення до досягнення нульових викидів вуглецю залишається пріоритетом як для вчених, так і для урядів, поточні методи отримання водню є дорогими та неефективними.

Нагадаємо, група дослідників з Південної Кореї вдосконалила важливий компонент біоелектрохімічного осередку, забезпечивши більш ефективне виробництво водню з мікроорганізмів, виявлених у відходах.