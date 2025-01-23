55 000 панелей: в Риме построили самую большую солнечную электростанцию в Европе

Сейчас модули способны вырабатывать около 30 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, и ее мощность планируют увеличить в ближайшие пять лет.

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В Риме 20 января итальянский оператор Aeroporti di Roma (ADR) крупнейшую в Европе солнечную электростанцию для аэропортов мощностью 22 МВт. Подробности сообщает сайт Renewables Now.

Руководство аэропорта Фьюмичино решило использовать незанятые участки земли вдоль взлетно-посадочных полос и покрыли площадь 2,5 квадратных километра 55 000 солнечных панелей. Станция должна вырабатывать около 30 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

В ближайшие пять лет ADR планирует увеличить установленную мощность солнечной электростанции до 60 МВт. По подсчетам специалистов, тогда энергии хватит для удовлетворения годовых потребностей в энергии 30 000 итальянских домохозяйств или полной зарядки более миллиона электромобилей.

Проект был разработан ADR, а строительство поручили итальянской коммунальной компании Enel SpA через ее специализированный энергетический сервисный бизнес Enel X и подрядчика Circet. Оператор утверждает, что это крупнейшая фотоэлектрическая система собственного потребления, установленная в европейском аэропорту, и одна из крупнейших в мире в пределах периметра аэропорта.

В проект инвестировали 50 миллионов евро (51,8 миллиона долларов США). ADR ожидает, что солнечная ферма сократит выбросы CO2 аэропорта более чем на 11 000 тонн в год и поможет достигнуть нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2030 году, на 20 лет раньше отраслевого показателя, сообщил оператор аэропорта.

Как отметил в комментарии Euronews на презентации проекта министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Жилберто Пичетто Фратин, проект показывает, что декарбонизации можно достигнуть с помощью новых технологий, а не жертв. Правительство страны надеется использовать другие свободные земли для постройки возобновляемых источников энергии.

"Закон охватывает все эти территории, такие как заброшенные карьеры или территории между автомагистралями и железнодорожными путями. В Италии так много участков земли, которые нельзя использовать для сельского хозяйства, а вместо этого можно перепрофилировать для подобных проектов", — объяснил министр.

Ранее писали, как работает самая большая в мире солнечная электростанция Синьцзян, расположенная в Китае. Ее мощность достигает 3,5 ГВт, а панели занимают площадь 133,33 квадратных километра. Станцию запустили летом 2024 года, она должна вырабатывать около 6,09 млрд кВт*ч электроэнергии ежегодно.