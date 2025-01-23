55 000 панелей: у Римі побудували найбільшу сонячну електростанцію в Європі

Зараз модулі здатні виробляти близько 30 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік, і її потужність планують збільшити в найближчі п'ять років.

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У Римі 20 січня італійський оператор Aeroporti di Roma (ADR) запустив найбільшу в Європі сонячну електростанцію для аеропортів потужністю 22 МВт. Подробиці повідомляє сайт Renewables Now.

Керівництво аеропорту Ф'юмічіно вирішило використати незайняті ділянки землі вздовж злітно-посадкових смуг і вкрило площу 2,5 квадратних кілометра 55 000 сонячних панелей. Станція має виробляти близько 30 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік.

У найближчі п'ять років ADR планує збільшити встановлену потужність сонячної електростанції до 60 МВт. За підрахунками фахівців, тоді енергії вистачить для задоволення річних потреб в енергії 30 000 італійських домогосподарств або повної зарядки понад мільйона електромобілів.

Проєкт був розроблений ADR, а будівництво доручили італійській комунальній компанії Enel SpA через її спеціалізований енергетичний сервісний бізнес Enel X і підрядника Circet. Оператор стверджує, що це найбільша фотоелектрична система власного споживання, встановлена в європейському аеропорту, і одна з найбільших у світі в межах периметру аеропорту.

У проєкт інвестували 50 мільйонів євро (51,8 мільйона доларів США). ADR очікує, що сонячна ферма скоротить викиди CO2 аеропорту більш ніж на 11 000 тонн на рік і допоможе досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2030 року, на 20 років раніше галузевого показника, повідомив оператор аеропорту.

Як зазначив у коментарі Euronews на презентації проєкту міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Жилберто Пічетто Фратін, проєкт показує, що декарбонізації можна досягти за допомогою нових технологій, а не жертв. Уряд країни сподівається використовувати інші вільні землі для побудови поновлюваних джерел енергії.

"Закон охоплює всі ці території, як-от занедбані кар'єри або території між автомагістралями та залізничними коліями. В Італії так багато ділянок землі, які не можна використовувати для сільського господарства, а натомість можна перепрофілювати для подібних проєктів", — пояснив міністр.

Раніше писали, як працює найбільша у світі сонячна електростанція Сіньцзян, розташована в Китаї. Її потужність сягає 3,5 ГВт, а панелі займають площу 133,33 квадратних кілометра. Станцію запустили влітку 2024 року, вона має виробляти близько 6,09 млрд кВт*год електроенергії щорічно.