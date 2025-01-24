Солнечных панелей хватит на всех: названы 10 лучших производители 2024 года, — рейтинг

В лидеры, помимо китайских, пробились компании из Индии, Японии и Сингапура, которые значительно помогают обеспечить мировой спрос.

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Крупнейшие производители солнечных модулей смогут удовлетворить спрос, ведь показали стабильное производство в первой половине 2024 года, несмотря на значительные трудности. Аналитическая компания Wood Mackenzie в своем отчете представила рейтинг из 10 лучших компаний в этой отрасли.

Эти производители достигли среднего уровня использования производственных мощностей в 66%, большинство превысило 70% на фоне очень сильного снижения цен на солнечные модули и перебои в поставках кремния — основного материала. Они продемонстрировали стабильные показатели в первом полугодии.

Примечательно, что в последнем рейтинге появилось больше некитайских производителей из Индии, Сингапура и Японии, пробившихся в первую десятку. Они вносят значительный вклад в мировое производство фотоэлектрических модулей и помогают обеспечить растущий спрос.

Рейтинг 10 лучших производителей солнечных панелей

1 место: Jinko Solar — Китай

2 место: LONGi Green Energy — Китай

3 место: JA Solar — Китай

4 место: Trina Solar — Китай

5 место: Canadian Solar — Китай/Канада

6 место: Adani Solar — Индия

7 место: Tongwei — Китай

7 место: Astronergy — Китай

8 место: DMEGC Solar — Китай

9 место: EliTe Solar — Сингапур

9 место: VSUN SOLAR — Япония

9 место: Risen Energy — Китай

10 место: Maxeon Solar Technologies — Сингапур

В Wood Mackenzie обратили внимание, что 7-е и 9-е места присудили нескольким компаниям из-за близких показателей. Одинаковый рейтинг получили производители с разницей в 0,3 балла или меньше.

Управляющий консультант и руководитель отдела исследований глобальной цепочки поставок солнечной энергии Яна Гришко добавила, что лидеры выделяются своей прибыльностью. В то время как многие компании столкнулись с финансовыми потерями, восемь из 13 ведущих компании сообщили о получении прибыли в первой половине 2024 года.

"Это достижение подчеркивает их способность управлять значительным снижением цен за счет эффективного контроля затрат и оптимизации эффективности", — заявила специалист.

Согласно отчету, переход на новые технологии происходит быстрее, чем ожидал рынок. TOPCon лидирует в области технологических инноваций, кроме того увеличивается производство гетеропереходных солнечных элементов (HJT) и элементов с обратной связью (back contact). Инвесторы вкладывают больше средств в исследования и разработки по сравнению с 2023 годом, в среднем на 4%.

Однако в отчете также отмечено, что текущий рост спроса на солнечную энергию не решает проблему избыточных мощностей, вызванных быстрым расширением производства. Десятка крупнейших производителей все больше обеспокоены низкими показателями загрузки и сокращением маржи, что заставляет их осторожнее строить планы.

"В последнее время в солнечной отрасли наблюдается резкое снижение цен на модули: с $0,24 за ватт до $0,08 за ватт, что составляет снижение более чем на 70%. Это значительное снижение цен оказало значительное давление на доходы и прибыльность во всем секторе, вызывая опасения относительно устойчивости некоторых производителей", — добавила Гришко.

Wood Mackenzie по собственной уникальной методике оценила более 38 производителей солнечных фотоэлектрических модулей из 11 стран, с общей производственной мощностью и отгрузкой, составляющей 68% и 84% от мирового объема соответственно. Эксперты учитывали девять различных критериев, включая опыт производства модулей, вертикальную интеграцию, финансовые показатели, использование мощностей и многое другое. Рейтинг составлен на основе опросов поставщиков, публичных заявок, собственных баз данных и многочисленных бесед с производителями.

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