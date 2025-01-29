Минобороны США раскрыло, сколькими дронами может управлять один человек одновременно

Во время испытаний люди-операторы были перегружены лишь 3% времени, независимо от количества подконтрольных машин.

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Эксперты при поддержке Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выяснили, что человек может в одиночку управлять роем из более чем 100 наземных и воздушных роботов. Результаты обнародовал журнал IEEE Spectrum.

Все чаще рои автономных роботов испытываются и развертываются в сложных миссиях, однако военным все еще нужно в некоторой степени их контролировать. Как показало исследование, человек-оператор чувствует себя перегруженным лишь в короткие промеждутки времени. Например, в особенно сложном многодневном эксперименте в городских условиях люди-диспетчеры находились на пределе возможностей только 3% времени.

В ноябре 2021 года в Форт-Кэмпбелле в Кентукки два человека-диспетчера по очереди участвовали в серии миссий в течение трех недель с целью нейтрализации вражеской цели. Оба человека-диспетчера имели значительный опыт управления роями и участвовали в чередующихся сменах, которые варьировались от 1,5 до 3 часов в день.

Во время испытаний операторы находились в специально отведенном месте на краю испытательного полигона и использовали виртуальную модель окружающей среды, чтобы следить за тем, где находятся транспортные средства и какие задачи им выполняют.

Самая большая группа включала 110 дронов, 30 наземных транспортных средств и до 50 виртуальных транспортных средств, представляющих дополнительные реальные транспортные средства. Роботы должны были перемещаться по реальной городской среде, а также по ряду виртуальных преград, представленных с помощью AprilTags — упрощенных QR-кодов, которые могли обозначать угрозу.

DARPA сделала последние полевые испытания исключительно сложными, предоставив тысячи условных опасных мест и фрагментов информации для поиска. Для решения некоторых проблем требовалось одновременного взаимодействовать с несколькими роботами, а некоторые угрозы перемещались по местности.

На протяжении каждой смены миссии отслеживались физиологические реакции человека-диспетчера на поставленные задачи. Например, датчики собирали данные об изменчивости сердечного ритма, позе и даже темпе речи. Данные вводились в установленный алгоритм, который оценивает уровни рабочей нагрузки и использовался для определения того, когда диспетчер достигал уровня рабочей нагрузки, превышающего нормальный диапазон, называемого "состоянием перегрузки".

Джули Адамс, заместитель директора по исследованиям в Институте совместной робототехники и интеллектуальных систем Университета штата Орегон, заявила что, несмотря на сложность и большой объем роботов, которыми нужно было управлять во время испытаний, количество и продолжительность случаев состояния перегрузки были относительно короткими — несколько минут в течение миссии. Наиболее распространенной причиной перегрузки является необходимость придумать несколько новых тактик или проверить, какие транспортные средства в зоне запуска доступны.

Испытания DARPA

Джули Адамс изучает взаимодействие человека с роботами и другими сложными системами, такими как кабины самолетов и центры управления атомными электростанциями, на протяжении 35 лет. Она отмечает, что рои роботов могут использоваться для выполнения задач, где работа может быть особенно опасной и вредной для людей, например, для мониторинга лесных пожаров или мародерства в недавно сгоревших районах Лос-Анджелеса.

Для таких миссий можно сочетать множество различных видов беспилотных наземных транспортных средств (например, колесного робота Aion Robotics R1 ) и автономных воздушных аппаратов, (например, квадрокоптера Modal AI VOXL M500 ). Иногда человеку-оператору требуется внести коррективы и отправить отдельных роботов выполнять другую задачу.

Ранее существовали теории, что один человек имеет ограниченные возможности для развертывания очень большого количества роботов. Опыт показывал, что по мере увеличения количества наземных роботов увеличивалась и рабочая нагрузка человека, что часто приводило к снижению общей производительности. Однако эти результаты касались в основном наземных роботов, им приходится преодолевать бордюры и другие физические препятствия, которые не мешают летающим дронам.

Недавно в США впервые испытали рои автономных боевых дронов с ИИ. Технология призвана снизить нагрузку на операторов.