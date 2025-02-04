До 20 лет тюрьмы, штраф в размере $100 млн: в США могут наказать за использование DeepSeek

Законопроект рассматривается как "самая агрессивная законодательная мера в области ИИ" на сегодняшний день.

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Недавно представленный сенатором Джошем Хоули (республиканец от штата Миссури) законопроект привлекает внимание своей беспрецедентной строгостью в ограничении китайского искусственного интеллекта (ИИ), особенно нацеленного на такие технологии, как DeepSeek. Об этом пишет Interesting Engineering.

Законопроект, который Хоули подал на прошлой неделе, направлен на то, чтобы "запретить гражданам США развивать возможности искусственного интеллекта в Китайской Народной Республике и в других целях". Аналитики говорят, что предлагаемый законопроект, если будет принят, может фактически запретить использование DeepSeek, нового китайского конкурента в области искусственного интеллекта, в Соединенных Штатах.

Согласно предложенному Хоули закону, "технологии или интеллектуальная собственность", разработанные в Китае, будут запрещены к импорту в США. Любой, кто нарушит эти ограничения, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет, а также к существенным денежным штрафам в размере до 1 миллиона долларов для физических лиц и 100 миллионов долларов для компаний. По словам исследователя Гарвардского университета в области искусственного интеллекта Бена Брукса, эта мера выделяется как "несомненно самая агрессивная законодательная мера в отношении искусственного интеллекта" на сегодняшний день.

Хотя законопроект был внесен вскоре после его внесения, что часто является признаком того, что предлагаемый закон теряет актуальность, сам факт его внесения свидетельствует о растущем чувстве срочности в Конгрессе.

Законодатели по-прежнему обеспокоены скоростью и масштабом роста DeepSeek, который также способствовал распродаже акций на фондовом рынке на $1 трлн на прошлой неделе. Ранее в этом месяце DeepSeek привлек международное внимание, сравнявшись с показателями ведущих американских компаний.

Чат-боты на основе ИИ используют гораздо меньше ресурсов. Их эффективность вызвала опасения в Вашингтоне, что американские технологические компании могут тратить миллиарды долларов впустую, особенно если альтернативы меньшего масштаба окажутся столь же эффективными. Законодатели также обеспокоены тем, что прорывы в области ИИ в Китае могут ускорить военные или разведывательные технологии.

Nvidia, один из ведущих мировых производителей чипов ИИ , стала центром этого спора. Ее акции резко упали, став крупнейшей однодневной потерей для любой компании в истории, заставив многих усомниться в том, что гигант ИИ продолжит поставлять чипы китайским предприятиям.

Некоторые законодатели утверждают, что позволить китайскому инструменту искусственного интеллекта процветать в Соединенных Штатах может вызвать те же проблемы конфиденциальности и безопасности, что и дебаты о TikTok. Хотя Конгресс одобрил запрет TikTok в прошлом году, ограничение все еще висит в подвешенном состоянии, отчасти потому, что президент Трамп отказался от своей первоначальной поддержки и решил не применять его.

С новыми законопроектами, такими как законопроект Хоули, которые, по-видимому, ограничивают или даже криминализируют импорт и использование китайского ИИ, возможность законодательного перегиба остается открытым вопросом. Критики утверждают, что законодатели отчасти мотивированы защитой рынков США от конкурентных угроз, а не решением проблем национальной безопасности.

Тем не менее, давление, скорее всего, продолжится, учитывая масштабы сбоев DeepSeek и хрупкое состояние рынков, связанных с ИИ. Независимо от того, будет ли формальный запрет DeepSeek материализован или нет, введение законопроекта подчеркивает усиливающееся внимание к китайскому ИИ и может сформировать будущую технологическую политику в Соединенных Штатах.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Беркли утверждают, что им удалось воспроизвести основную технологию, лежащую в основе китайского DeepSeek, потратив менее 30 долларов на ее обучение.