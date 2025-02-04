До 20 років в'язниці, штраф у розмірі $100 млн: у США можуть карати за використання DeepSeek

Законопроєкт розглядають як "найагресивніший законодавчий захід у сфері ШІ" на сьогодні.

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Нещодавно представлений сенатором Джошем Хоулі (республіканець від штату Міссурі) законопроєкт привертає увагу своєю безпрецедентною суворістю в обмеженні китайського штучного інтелекту (ШІ), особливо націленого на такі технології, як DeepSeek. Про це пише Interesting Engineering.

Законопроєкт, який Хоулі подав минулого тижня, спрямований на те, щоб "заборонити громадянам США розвивати можливості штучного інтелекту в Китайській Народній Республіці та в інших цілях". Аналітики кажуть, що пропонований законопроєкт, якщо його ухвалять, може фактично заборонити використання DeepSeek, нового китайського конкурента в галузі штучного інтелекту, у Сполучених Штатах.

Згідно із запропонованим Хоулі законом, "технології або інтелектуальна власність", розроблені в Китаї, будуть заборонені до імпорту в США. Будь-хто, хто порушить ці обмеження, може бути засуджений до тюремного ув'язнення терміном до 20 років, а також до істотних грошових штрафів у розмірі до 1 мільйона доларів для фізичних осіб і 100 мільйонів доларів для компаній. За словами дослідника Гарвардського університету в галузі штучного інтелекту Бена Брукса, цей захід вирізняється як "безсумнівно найагресивніший законодавчий захід щодо штучного інтелекту" на сьогодні.

Хоча законопроєкт було внесено незабаром після його внесення, що часто є ознакою того, що пропонований закон втрачає актуальність, сам факт його внесення свідчить про зростаюче почуття терміновості в Конгресі.

Законодавці, як і раніше, стурбовані швидкістю і масштабом зростання DeepSeek, який також сприяв розпродажу акцій на фондовому ринку на $1 трлн минулого тижня. Раніше цього місяця DeepSeek привернув міжнародну увагу, зрівнявшись із показниками провідних американських компаній.

Чат-боти на основі ШІ використовують набагато менше ресурсів. Їхня ефективність викликала побоювання у Вашингтоні, що американські технологічні компанії можуть витрачати мільярди доларів даремно, особливо якщо альтернативи меншого масштабу виявляться настільки ж ефективними. Законодавці також стурбовані тим, що прориви в галузі ШІ в Китаї можуть прискорити військові або розвідувальні технології.

Nvidia, один із провідних світових виробників чипів ШІ, стала центром цієї суперечки. Її акції різко впали, ставши найбільшою одноденною втратою для будь-якої компанії в історії, змусивши багатьох засумніватися в тому, що гігант ШІ продовжить постачати чіпи китайським підприємствам.

Деякі законодавці стверджують, що дозволити китайському інструменту штучного інтелекту процвітати в Сполучених Штатах може спричинити ті самі проблеми конфіденційності та безпеки, що й дебати про TikTok. Хоча Конгрес схвалив заборону TikTok торік, обмеження все ще висить у підвішеному стані, почасти тому, що президент Трамп відмовився від своєї первісної підтримки і вирішив не застосовувати його.

З новими законопроєктами, такими як законопроєкт Хоулі, які, мабуть, обмежують або навіть криміналізують імпорт і використання китайського ШІ, можливість законодавчого перегину залишається відкритим питанням. Критики стверджують, що законодавці частково мотивовані захистом ринків США від конкурентних загроз, а не вирішенням проблем національної безпеки.

Проте тиск, найімовірніше, продовжиться, враховуючи масштаби збоїв DeepSeek і крихкий стан ринків, пов'язаних зі ШІ. Незалежно від того, чи буде формальна заборона DeepSeek матеріалізована, чи ні, введення законопроєкту підкреслює посилення уваги до китайського ШІ і може сформувати майбутню технологічну політику в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського університету в Берклі стверджують, що їм вдалося відтворити основну технологію, яка лежить в основі китайського DeepSeek, витративши менше 30 доларів на її навчання.