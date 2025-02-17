Ядерная батарея работает десятки лет и в 8000 раз лучше обычных батарей: в чем секрет

Источником энергии является небольшое количество радиоактивного элемента америция, встроенного в полимерный кристалл, который преобразует излучение в стабильное зеленое свечение

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Ученые из Китая уже продемонстрировали микроядерную батарею, которая может обеспечивать непрерывный низкий уровень мощности в течение десятилетий, пишет newatlas.com.

Концепция ядерной батареи существует уже давно, и хотя существует несколько различных вариаций, она заключается в использовании энергии, постоянно выделяемой радиоактивными материалами. Некоторые конструкции напрямую преобразуют излучение в электричество, в то время как другие улавливают их тепловую или световую энергию и превращают ее в электричество.

Новый прототип попадает в эту последнюю категорию — он улавливает свет из светящегося зеленого кристалла. Источником энергии является небольшое количество радиоактивного элемента америция, встроенного в полимерный кристалл, который преобразует излучение в стабильное зеленое свечение. Затем кристалл соединяется с тонким фотоэлектрическим элементом для преобразования этого света в электричество, и все это заключено в кварц для предотвращения утечки радиации.

Команда утверждает, что после сотен часов испытаний микроядерная батарея обеспечивала стабильную выработку электроэнергии и, вероятно, будет продолжать делать это десятилетиями без перерыва. Она была более чем в 8000 раз эффективнее обычных конструкций.

Тем не менее, мы говорим о крошечных количествах энергии. Эффективность преобразования энергии составила всего 0,889%, при этом батарея вырабатывала 139 микроватт на кюри (единица радиоактивности).

Тем не менее, такое устройство может пригодиться для некоторых приложений, особенно для маломощных датчиков и устройств, которые должны работать без присмотра в течение длительного времени, когда зарядка или замена батарей нецелесообразны. Радиоактивный распад будет просто продолжать вырабатывать энергию независимо от факторов окружающей среды, таких как температура, давление или магнитные поля.

Ранее мы писали, что квантовая батарея изменит электронику и солнечные панели навсегда. Квантовые батареи могут значительно повысить эффективность солнечных элементов, позволяя им гораздо быстрее захватывать и хранить солнечную энергию. Они также могут привести к созданию более эффективных и мощных электронных устройств.