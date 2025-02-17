Ядерна батарея працює десятки років і у 8000 разів краща за звичайні батареї: у чому секрет

Джерелом енергії є невелика кількість радіоактивного елемента америцію, вбудованого в полімерний кристал, який перетворює випромінювання на стабільне зелене світіння.

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Вчені з Китаю вже продемонстрували мікроядерну батарею, яка може забезпечувати безперервний низький рівень потужності протягом десятиліть, пише newatlas.com.

Концепція ядерної батареї існує вже давно, і хоча існує кілька різних варіацій, вона полягає у використанні енергії, що постійно виділяється радіоактивними матеріалами. Деякі конструкції безпосередньо перетворюють випромінювання на електрику, тоді як інші вловлюють їхню теплову або світлову енергію і перетворюють її на електрику.

Новий прототип потрапляє в цю останню категорію — він уловлює світло з зеленого кристала, що світиться. Джерелом енергії є невелика кількість радіоактивного елемента америцію, вбудованого в полімерний кристал, який перетворює випромінювання на стабільне зелене світіння. Потім кристал з'єднується з тонким фотоелектричним елементом для перетворення цього світла на електрику, і все це укладено в кварц для запобігання витоку радіації.

Команда стверджує, що після сотень годин випробувань мікроядерна батарея забезпечувала стабільне вироблення електроенергії і, ймовірно, продовжуватиме робити це десятиліттями без перерви. Вона була більш ніж у 8000 разів ефективнішою за звичайні конструкції.

Проте, ми говоримо про крихітні кількості енергії. Ефективність перетворення енергії становила лише 0,889%, при цьому батарея виробляла 139 мікроват на кюрі (одиниця радіоактивності).

Проте, такий пристрій може стати в пригоді для деяких додатків, особливо для малопотужних датчиків і пристроїв, які повинні працювати без нагляду протягом тривалого часу, коли зарядка або заміна батарей недоцільні. Радіоактивний розпад просто продовжуватиме виробляти енергію незалежно від чинників довкілля, як-от температура, тиск або магнітні поля.

Раніше ми писали, що квантова батарея змінить електроніку і сонячні панелі назавжди. Квантові батареї можуть значно підвищити ефективність сонячних елементів, даючи їм змогу набагато швидше захоплювати і зберігати сонячну енергію. Вони також можуть призвести до створення більш ефективних і потужних електронних пристроїв.