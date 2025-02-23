Лучшие планшеты Android, на которые стоит потратить деньги: 8 бюджетных моделей (видео)

В подборке — Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2, Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Yoga Tab 13, Amazon Fire HD 8 (2022).

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В рейтинге — недорогие планшеты, которые можно приобрести в 2025 году. Подборку создал ресурс Android Authority.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Фото: Samsung

14,6-дюймовый дисплей Samsung Galaxy Tab S10 Ultra делает его настоящим удовольствием для потребления медиа. Точный ввод с помощью стилуса делает этот планшет Android настоящим зверем для создателей, а дополнительная съемная клавиатура делает его настоящей заменой ноутбука. Samsung — очевидный лидер в мире Android. Планшет 2024 года обладает мощной производительностью, великолепным дизайном и потрясающей функциональностью.

Samsung по-прежнему использует алюминиевый корпус с 14,6-дюймовым 120-герцовым OLED-экраном. Это массивный планшет, который легко может заменить ноутбук, если использовать его вместе с S Pen и клавиатурой.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Планшет Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Бюджетная серия Galaxy Tab A от Samsung стала еще лучше благодаря обновленному процессору, плавному дисплею с частотой 90 Гц и новой, более низкой цене. Не всем нужна или хочется замена ноутбука для своего планшета Android, поэтому наш второй выбор — Galaxy Tab A9 Plus, заменяющий предыдущий Galaxy Tab A8. Он не имеет дополнительных функций, чтобы достичь гораздо более низкой цены. Фактически, последняя версия поставляется по еще более доступной цене, что делает ее очевидным выбором, если нужен бюджетный планшет.

Он представляет собой комбинацию металла и пластика для корпуса, что придает ему более премиальный вид и ощущение, чем большинство дешевых планшетов. Шов между материалами все еще заметен, хотя Samsung перешел на немного более плотный пластик, который почти идеально соответствует цвету металла. Размер планшета также станет для некоторых корректировкой, так как 11-дюймовая ЖК-панель имеет очень широкое соотношение сторон 16:10. С другой стороны, он был обновлен до частоты обновления 90 Гц по сравнению с предыдущей отметкой 60 Гц.

Amazon Fire HD 10 Plus

Планшет Amazon Fire HD 10 Plus Фото: Amazon

Fire HD Plus имеет мощный восьмиядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти, что вдвое больше, чем у предыдущего поколения. Это делает планшет идеальным для потоковой передачи, игр или работы на ходу.

10,1-дюймовый ЖК-экран был чистым и четким в нашем тестировании, но яркость оставляла желать лучшего. Он также имеет настройку Dolby, но динамики боролись, когда мы выжимали их за пределы средней громкости. Однако зарядка была мучительно медленной, поскольку входящее в комплект зарядное устройство на 9 Вт заряжалось более четырех часов.

Планшет Google Pixel

Планшет Google Pixel Фото: Google

Google Pixel Tablet — это хороший планшет. С док-станцией, входящей в комплект, он также может войти в режим Hub, чтобы служить в качестве умного домашнего концентратора, экрана для видеочатов, музыкальной потоковой станции и многого другого.

Когда он не на док-станции, он работает как обычный планшет, и теперь, когда Google наконец-то в игре, компания оптимизировала более 50 своих приложений для планшетов. Это означает, что теперь проще, чем когда-либо, использовать Gmail, Docs и многое другое с разделенным экраном. Естественно, сторонние приложения, такие как Netflix, Disney Plus и другие, работают и отлично выглядят на 10,95-дюймовом дисплее.

OnePlus Pad2

Планшет OnePlus Pad2 Фото: OnePlus

Новый планшет предлагает немного больший 12,1-дюймовый дисплей с большим количеством пикселей и более высокой пиковой яркостью. Он также получает Snapdragon 8 Gen 3 SoC, что делает Pad 2 таким же мощным, как лучшие планшеты Samsung.

Pad 2 также поддерживает собственный стилус, оснащен превосходной акустической системой из шести динамиков и отличается превосходным качеством сборки.

Lenovo Tab P12 Pro

Планшет Lenovo Tab P12 Pro Фото: Lenovo

Samsung может доминировать на рынке планшетов Android, но Lenovo Tab P12 Pro доказывает, что существуют отличные альтернативы. Премиальная сборка и превосходный экран позволяют ему конкурировать с большими парнями, и в некоторых отношениях он даже превосходит линейку iPad от Apple.

Начиная с экрана, быстрый 120 Гц AMOLED был нашей любимой частью устройства в нашем обзоре. Дисплей с поддержкой Dolby Vision и HDR10+ показал отличную контрастность, яркость и точность цветопередачи в нашем тестировании. С диагональю 12,6 дюйма он также может служить легкой заменой ноутбука или медиа-ориентированным устройством, хотя мы обнаружили, что углы обзора были очень ограниченными.

Lenovo Yoga Tab 13

Планшет Lenovo Yoga Tab 13 Фото: Lenovo

Tab P12 Pro — не единственный планшет, который выпускает Lenovo, поскольку в линейке Yoga есть еще много вариантов. Они имеют встроенные подставки или держатели для рук, что делает их немного более удобными в использовании. Из них наш фаворит — более крупный, более премиальный Yoga Tab 13, который действительно преуспевает в качестве устройства для потребления медиа для более требовательных пользователей.

Это самый большой планшет в нашем списке, за исключением Tab S9 Ultra. Это LTPS LCD-панель, ограниченная всего 60 Гц. Несмотря на это, мы обнаружили, что ее более чем достаточно для просмотра фильмов или других медиафайлов. Яркости было достаточно для использования в помещении или на улице, а дисплей с разрешением 2160 x 1350 пикселей был приятным и четким. Динамики также были отличными, хотя мы были немного разочарованы отсутствием разъема для наушников.

Amazon Fire HD 8 (2022)

Планшет Amazon Fire HD 8 Фото: Amazon

Это один из самых портативных планшетов с диагональю всего 8 дюймов.

Хотя аппаратное обеспечение довольно стандартное (или, возможно, нестандартное с базовым дисплеем) бюджетное, то, что делает Fire HD 8 блестящим, это его интеграция с сервисами Amazon. Как и все планшеты Fire, он предлагает покупки Amazon Prime, электронные книги, Prime Video и другие сервисы Amazon на переднем плане.

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