Найкращі планшети Android, на які варто витратити гроші: 8 бюджетних моделей (відео)

У добірці — Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2, Lenovo Tab P12 Pro, Lenovo Yoga Tab 13, Amazon Fire HD 8 (2022).

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У рейтингу — недорогі планшети, які можна придбати у 2025 році. Добірку створив ресурс Android Authority.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Фото: Samsung

14,6-дюймовий дисплей Samsung Galaxy Tab S10 Ultra робить його справжнім задоволенням для споживання медіа. Точне введення за допомогою стилуса робить цей планшет Android справжнім звіром для творців, а додаткова знімна клавіатура робить його справжньою заміною ноутбука. Samsung — очевидний лідер у світі Android. Планшет 2024 року має потужну продуктивність, чудовий дизайн і приголомшливу функціональність.

Samsung, як і раніше, використовує алюмінієвий корпус з 14,6-дюймовим 120-герцовим OLED-екраном. Це масивний планшет, який легко може замінити ноутбук, якщо використовувати його разом з S Pen і клавіатурою.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Планшет Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Бюджетна серія Galaxy Tab A від Samsung стала ще кращою завдяки оновленому процесору, плавному дисплею з частотою 90 Гц і новій, нижчій ціні. Не всім потрібна або хочеться заміна ноутбука для свого планшета Android, тому наш другий вибір — Galaxy Tab A9 Plus, який замінює попередній Galaxy Tab A8. Він не має додаткових функцій, щоб досягти набагато нижчої ціни. Фактично, остання версія поставляється за ще більш доступною ціною, що робить її очевидним вибором, якщо потрібен бюджетний планшет.

Він являє собою комбінацію металу та пластику для корпусу, що надає йому більш преміального вигляду та відчуття, ніж більшість дешевих планшетів. Шов між матеріалами все ще помітний, хоча Samsung перейшов на трохи щільніший пластик, який майже ідеально відповідає кольору металу. Розмір планшета також стане для декого коригуванням, оскільки 11-дюймова РК-панель має дуже широке співвідношення сторін 16:10. З іншого боку, він був оновлений до частоти оновлення 90 Гц порівняно з попередньою позначкою 60 Гц.

Amazon Fire HD 10 Plus Fire HD 10 Plus

Планшет Amazon Fire HD 10 Plus Фото: Amazon

Fire HD Plus має потужний восьмиядерний процесор і 4 ГБ оперативної пам'яті, що вдвічі більше, ніж у попереднього покоління. Це робить планшет ідеальним для потокової передачі, ігор або роботи на ходу.

10,1-дюймовий РК-екран був чистим і чітким у нашому тестуванні, але яскравість залишала бажати кращого. Він також має налаштування Dolby, але динаміки боролися, коли ми вичавлювали їх за межі середньої гучності. Однак зарядка була болісно повільною, оскільки зарядний пристрій на 9 Вт, що входить до комплекту, заряджався понад чотири години.

Планшет Google Pixel

Планшет Google Pixel Фото: Google

Google Pixel Tablet — це хороший планшет. З док-станцією, що входить до комплекту, він також може увійти в режим Hub, щоб служити як розумний домашній концентратор, екран для відеочатів, музична потокова станція і багато чого іншого.

Коли він не на док-станції, він працює як звичайний планшет, і тепер, коли Google нарешті в грі, компанія оптимізувала понад 50 своїх додатків для планшетів. Це означає, що тепер простіше, ніж будь-коли, використовувати Gmail, Docs і багато іншого з розділеним екраном. Природно, сторонні додатки, такі як Netflix, Disney Plus та інші, працюють і мають чудовий вигляд на 10,95-дюймовому дисплеї.

OnePlus Pad2

Планшет OnePlus Pad2 Фото: OnePlus

Новий планшет пропонує трохи більший 12,1-дюймовий дисплей із більшою кількістю пікселів і вищою піковою яскравістю. Він також отримує Snapdragon 8 Gen 3 SoC, що робить Pad 2 таким же потужним, як найкращі планшети Samsung.

Pad 2 також підтримує власний стилус, оснащений чудовою акустичною системою з шести динаміків і вирізняється чудовою якістю збірки.

Lenovo Tab P12 Pro

Планшет Lenovo Tab P12 Pro Фото: Lenovo

Samsung може домінувати на ринку планшетів Android, але Lenovo Tab P12 Pro доводить, що існують чудові альтернативи. Преміальна збірка і чудовий екран дають йому змогу конкурувати з великими хлопцями, і в деяких відношеннях він навіть перевершує лінійку iPad від Apple.

Починаючи з екрана, швидкий 120 Гц AMOLED був нашою улюбленою частиною пристрою в нашому огляді. Дисплей з підтримкою Dolby Vision і HDR10+ показав чудову контрастність, яскравість і точність передачі кольору в нашому тестуванні. З діагоналлю 12,6 дюйма він також може слугувати легкою заміною ноутбука або медіа-орієнтованим пристроєм, хоча ми виявили, що кути огляду були дуже обмеженими.

Lenovo Yoga Tab 13

Планшет Lenovo Yoga Tab 13 Фото: Lenovo

Tab P12 Pro — не єдиний планшет, який випускає Lenovo, оскільки в лінійці Yoga є ще багато варіантів. Вони мають вбудовані підставки або тримачі для рук, що робить їх трохи зручнішими у використанні. З них наш фаворит — більший, більш преміальний Yoga Tab 13, який справді досягає успіху як пристрій для споживання медіа для більш вимогливих користувачів.

Це найбільший планшет у нашому списку, за винятком Tab S9 Ultra. Це LTPS LCD-панель, обмежена лише 60 Гц. Незважаючи на це, ми виявили, що її більш ніж достатньо для перегляду фільмів або інших медіафайлів. Яскравості було достатньо для використання в приміщенні або на вулиці, а дисплей із роздільною здатністю 2160 x 1350 пікселів був приємним і чітким. Динаміки також були відмінними, хоча ми були трохи розчаровані відсутністю роз'єму для навушників.

Amazon Fire HD 8 (2022)

Планшет Amazon Fire HD 8 Фото: Amazon

Це один із найпортативніших планшетів із діагоналлю всього 8 дюймів.

Хоча апаратне забезпечення досить стандартне (або, можливо, нестандартне з базовим дисплеєм) бюджетне, те, що робить Fire HD 8 блискучим, це його інтеграція з сервісами Amazon. Як і всі планшети Fire, він пропонує покупки Amazon Prime, електронні книги, Prime Video та інші сервіси Amazon на передньому плані.

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