Китай обошел США: ученые нашли эффективный способ добычи лития для аккумуляторов
Исследовательская группа разработала усовершенствованный электродный материал, позволяющий повысить извлечение лития из рассолов соленых озер, тем самым максимально используя их потенциал.
Исследователи из Китайского нефтяного университета в Пекине представили новаторский электродный материал, который повышает извлечение лития из рассолов соленых озер. Об этом пишет Interesting Engineering.
Литий (Li) — химический элемент, относящийся к группе щелочных металлов периодической таблицы. Как ключевой компонент литий-ионных аккумуляторов, он используется для питания электромобилей и достижений в области возобновляемой энергии, в то же время широко применяется в повседневных технологиях, включая цифровые камеры, мобильные телефоны, ноутбуки и медицинское оборудование.
С глобальным стремлением к устойчивости и растущей зависимостью от систем на батарейном питании спрос на литий продолжает расти. Прогнозы указывают на серьезный дефицит поставок лития к 2030 году, при этом запасы соляной воды в соленых озерах Китая составляют 80% мировых ресурсов.
Однако эффективное выделение Li⁺ из сопутствующих металлов остается серьезной проблемой, требующей передовых технологий экстракции для повышения как эффективности, так и чистоты. Для решения этой проблемы исследовательская группа разработала усовершенствованный электродный материал, позволяющий повысить извлечение лития из рассолов соленых озер, тем самым максимально используя их потенциал.
Прорыв в добыче лития
Новый материал сочетает в себе наночастицы оксида металла SnO₂, накапливающего литий, с электродом LiMn₂O₄ (LMO) — широко используемым электродным материалом для селективного захвата Li+ , — образуя гибридную структуру, которая улучшает как емкость, так и стабильность при извлечении лития.
После успешной разработки этого модифицированного островом наночастицы SnO₂ электрода LMO исследовательская группа проверила его производительность в имитированном рассоле. Эксперимент показал, что наночастицы SnO₂ действуют как стабилизирующие острова, смягчая механическое напряжение во время циклов заряда-разряда и предотвращая деградацию материала.
Это нововведение не только продлевает срок службы электрода, но и обеспечивает большую селективность лития, делая процесс извлечения более стабильным, эффективным и жизнеспособным для крупномасштабных приложений. Кроме того, результаты показали, что модифицированный электрод эффективно противодействует растворению марганца, давней проблеме, которая ослабляет обычные электроды LMO.
Результаты также подтвердили превосходную эффективность электрода с электроадсорбционной емкостью 19,76 мг г⁻¹, коэффициентом диффузии ионов лития 1,08×10⁻¹¹ см² с⁻¹ и степенью сохранения емкости 61,03% после 30 циклов, что превосходит производительность немодифицированных электродов LMO.
Перспективы и промышленное применение
Результаты исследования подчеркивают потенциал электрода для крупномасштабного извлечения лития, предлагая более эффективную и стабильную альтернативу существующим технологиям.
Вэньшуай Чжу, профессор Китайского университета нефти в Пекине и один из авторов исследования, надеется, что работа даст представление о разработке электрохимических методов извлечения литиевых ресурсов из природных рассолов соленых озер.
"Далее мы планируем оптимизировать процесс подготовки электродов, чтобы добиться простоты подготовки и одновременно повысить эффективность извлечения лития для удовлетворения основных требований индустриализации", — сообщает Чжу. — "Разработанные нами материалы для извлечения лития из электродов имеют потенциальное применение в электрохимическом извлечении лития из различных жидких литиевых ресурсов, таких как рассол соленых озер, морской рассол и добываемая вода нефтяных и газовых месторождений".
Ранее мы писали, что нидерландская компания LeydenJar объявила о разработке литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом, которые сохраняют 80% емкости после 500 циклов заряда-разряда без необходимости внешнего давления.