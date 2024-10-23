В США обнаружили огромные запасы лития: что это значит для производства аккумуляторов

Спрос на литий достигнет 1,5 млн тонн к 2025 году и превысит 3 млн тонн к 2030 году, он растет вместе со спросом на электромобили.

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Исследователи обнаружили в штате Арканзас, США, большие запасы лития — основного компонента для производства аккумуляторов. Его добыча может значительно повысить производство электроавтомобилей, передает издание Forbes.

Сотрудники из Геологической службы США и Министерства энергетики и окружающей среды Арканзаса обнаружили , что в рассолах формации Смаковер (Smackover) на юге Арканзаса может содержаться от 5,1 до 19 миллионов тонн лития. Они проанализировали рудник с помощью алгоритма машинного обучения и доступной геологической информации, составив карту концентрации вещества. Исследование показало, что в месторождении может быть от 35% до 136% от текущего количества всех запасов лития, предположительно находящегося в США.

"Мы оцениваем, что в этом регионе содержится достаточно растворенного лития, чтобы заменить импорт лития в США и даже больше", — заявила в пресс-релизе Кэтрин Книрим, гидролог и главный научный сотрудник исследования.

Регион Смаковер уже широко используется энергетическими и горнодобывающими компаниями для добычи нефти, газа и других природных ресурсов. Литий можно извлечь из отработанного потока рассолов — залежей подземных вод, богатых минералами, образующихся в ходе нефтегазовых операций.

По прогнозам экспертов, спрос на литий достигнет 1,5 млн тонн к 2025 году и превысит 3 млн тонн к 2030 году, он повышается экспоненциально вместе со спросом на электромобили. Согласно отчету Геологической службы США за 2024 год, 87% лития потребляет именно производство электромобилей.

По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году в мире было зарегистрировано около 14 миллионов новых электромобилей, а продажи выросли на 35% по сравнению с 2022 годом. По данным Министерства энергетики США, к 2030 году производство аккумуляторных элементов в Северной Америке превысит 1200 гигаватт-часов, что достаточно для поставки не менее 12–15 миллионов новых электромобилей в год.

Австралия, Чили и Китай — лидер по продажам электромобилей — являются тремя крупнейшими производителями лития, согласно данным Всемирного экономического форума. Австралия добывает более 50% от мирового количества, при этом большая часть переработки лития происходит в Китае.

Директор USGS Дэвид Эпплгейт в пресс-релизе заявил, что благодаря открытию больших залежей в Смаковере у США появился потенциал для увеличения внутреннего производства с целью заменить импорт. В настоящее время США по-прежнему во многом зависят от импорта из Чили и Аргентины, если верить данным фирмы S&P Global. Хотя США обладают большим объемом запасов лития, они производят лишь менее 2% от мировых поставок, а предложения по добыче сталкиваются с противодействием со стороны климатических активистов.

Ранее эксперты подсчитали, что к 2035 году рынок литий-ионных аккумуляторов достигнет стоимости более 400 млрд долларов и Китай будет лидировать в этой сфере. Примерно 99% анодов делают из графита, производимого китайскими компаниями.

Писали также, что в США нашли новый способ добывать литий из соленой воды. Как предполагают ученые, это поможет снизить зависимость от Китая.