У США виявили величезні запаси літію: що це означає для виробництва акумуляторів

Попит на літій досягне 1,5 млн тонн до 2025 року і перевищить 3 млн тонн до 2030 року, він зростає разом із попитом на електромобілі.

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Дослідники виявили в штаті Арканзас, США, великі запаси літію — основного компонента для виробництва акумуляторів. Його видобуток може значно підвищити виробництво електроавтомобілів, передає видання Forbes.

Співробітники з Геологічної служби США і Міністерства енергетики та навколишнього середовища Арканзасу виявили, що в розсолах формації Смаковер (Smackover) на півдні Арканзасу може міститися від 5,1 до 19 мільйонів тонн літію. Вони проаналізували рудник за допомогою алгоритму машинного навчання і доступної геологічної інформації, склавши карту концентрації речовини. Дослідження показало, що в родовищі може бути від 35% до 136% від поточної кількості всіх запасів літію, які, ймовірно, знаходяться у США.

"Ми оцінюємо, що в цьому регіоні міститься достатньо розчиненого літію, щоб замінити імпорт літію в США і навіть більше", — заявила у пресрелізі Кетрін Кнірім, гідролог і головний науковий співробітник дослідження.

Регіон Смаковер вже широко використовується енергетичними та гірничодобувними компаніями для видобутку нафти, газу та інших природних ресурсів. Літій можна витягти з відпрацьованого потоку розсолів — покладів підземних вод, багатих на мінерали, що утворюються під час нафтогазових операцій.

За прогнозами експертів, попит на літій сягне 1,5 млн тонн до 2025 року і перевищить 3 млн тонн до 2030 року, він підвищується експоненціально разом із попитом на електромобілі. Згідно зі звітом Геологічної служби США за 2024 рік, 87% літію споживає саме виробництво електромобілів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік у світі було зареєстровано близько 14 мільйонів нових електромобілів, а продажі зросли на 35% порівняно з 2022 роком. За даними Міністерства енергетики США, до 2030 року виробництво акумуляторних елементів у Північній Америці перевищить 1200 гігават-годин, що достатньо для постачання щонайменше 12-15 мільйонів нових електромобілів на рік.

Австралія, Чилі та Китай — лідер з продажу електромобілів — є трьома найбільшими виробниками літію, згідно з даними Всесвітнього економічного форуму. Австралія видобуває понад 50% від світової кількості, при цьому більша частина переробки літію відбувається в Китаї.

Директор USGS Девід Епплгейт у пресрелізі заявив, що завдяки відкриттю великих покладів у Смаковері у США з'явився потенціал для збільшення внутрішнього виробництва з метою замінити імпорт. Наразі США, як і раніше, багато в чому залежать від імпорту з Чилі та Аргентини, якщо вірити даним фірми S&P Global. Хоча США володіють великим обсягом запасів літію, вони виробляють лише менше ніж 2% від світових поставок, а пропозиції з видобутку стикаються з протидією з боку кліматичних активістів.

Раніше експерти підрахували, що до 2035 року ринок літій-іонних акумуляторів досягне вартості понад 400 млрд доларів, і Китай буде лідирувати в цій сфері. Приблизно 99% анодів роблять із графіту, виробленого китайськими компаніями.

Писали також, що у США знайшли новий спосіб добувати літій із солоної води. Як припускають учені, це допоможе знизити залежність від Китаю.