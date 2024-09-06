Китай всіх випереджає: ринок літій-іонних батарей може сягнути $400 млрд до 2035 року

Не дивлячись на те, що у 2022-2023 роках ціни на акумулятори знизились через низькі витрати на сировину, зараз від ринку очікують рекордних результатів — і подальшого зниження вартості батарей.

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Аналітики IDTechEx вважають, що до 2035 року ринок літій-іонних акумуляторів досягне вартості у понад 400 млрд доларів та Китай все ще займатиме лідерські позиції. Про це пише ресурс EE News Europe.

На зростання ринку також впливають нові матеріали, які збагачують сферу: аноди з оксиду кремнію та LFP (літій-залізо-фосфатні) катоди. Вони знижують витрати та покращують щільність енергії. Наприклад, оскільки матеріали анода і катода визначають продуктивність літій-іонної батареї, у випадку катода, перехід до LFP допоміг знизити ціни на акумулятори.

Також, разом із ринком, зростають і можливості застосування літій-іонних батарей. Тепер їх можна застосовувати в таких секторах, як зберігання енергії в мережевому масштабі та різні класи електромобілів. Крім того, вони виграють через попит на відновлювану енергію.

Попри те, що ЄС та США мають законодавство, спрямоване на стимулювання місцевого виробництва акумуляторів, Китай і китайські компанії продовжують домінувати в глобальному ланцюжку постачань. За оцінками IDTechEx, більшість виробництва елементів розміщено в Китаї. Приблизно 99% анодного матеріалу, який використовується в літій-іонних батареях, становить графіт, більшість з яких виробляється в Китаї.

При цьому на ринку Північної Америки до прийняття в США Акту про зниження інфляції (IRA) очікувалось, що елементи батареї до 2030 року матимуть ємність 600 ГВт-год. Зараз прогнозується, що до 2030 року ця цифра досягне 850 ГВт-год.

Наразі китайські компанії, такі як CATL та BYD контролюють більшу частину ринку анодів, катодів, електролітів, сепараторів і мідних струмоприймачів. В Європі попит на літій-іонні батареї наразі повільніший, ніж очікували експерти.

Як зазначає Popular Science, ціни на літій-іонні акумулятори можуть впасти аж на 40% до 2030 року. Це — відповідь на високий попит і гарні новини для екології, адже має призвести до зменшення викидів і досягнення міжнародних енергетичних і кліматичних цілей.

Раніше ми писали, що літій-іонних батарей стане набагато менше та чому Китай вирішив скоротити їхнє виробництво. Згідно з нововведеннями Міністерства промисловості та інформаційних технологій, китайським компаніям доведеться закрити і зменшити безліч фабрик, що випускають батареї.