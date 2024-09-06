Китай всех опережает: рынок литий-ионных батарей может достичь $400 млрд к 2035 году

Несмотря на то, что в 2022-2023 годах цены на аккумуляторы снизились из-за низких затрат на сырье, сейчас от рынка ожидают рекордных результатов — и дальнейшего снижения стоимости батарей.

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Аналитики IDTechEx считают, что к 2035 году рынок литий-ионных аккумуляторов достигнет стоимости более 400 млрд долларов и Китай все еще будет занимать на нем лидерские позиции. Об этом пишет ресурс EE News Europe.

На рост рынка также влияют новые материалы, которые обогащают сферу: аноды из оксида кремния и LFP (литий-железо-фосфатные) катоды. Они снижают затраты и улучшают плотность энергии. Например, поскольку материалы анода и катода определяют производительность литий-ионной батареи, в случае катода, переход к LFP помог снизить цены на аккумуляторы.

Также, вместе с рынком, растут и возможности применения литий-ионных батарей. Теперь их можно применять также в таких секторах, как хранение энергии в сетевом масштабе и различные классы электромобилей. Кроме того, они выигрывают из-за спроса на возобновляемую энергию.

Несмотря на то, что ЕС и США имеют законодательство, направленное на стимулирование местного производства аккумуляторов, Китай и китайские компании продолжают доминировать в глобальной цепочке поставок. По оценкам IDTechEx, большинство производства элементов размещено в Китае. Примерно 99% анодного материала, используемого в литий-ионных батареях, составляет графит, большинство из которых производится в Китае.

При этом на рынке Северной Америки до принятия в США Акта о снижении инфляции (IRA) ожидалось, что элементы батареи к 2030 году будут иметь емкость 600 ГВт-ч. Сейчас прогнозируется, что к 2030 году эта цифра достигнет 850 ГВт-ч.

Сейчас китайские компании, такие как CATL и BYD контролируют большую часть рынка анодов, катодов, электролитов, сепараторов и медных токоприемников. В Европе спрос на литий-ионные батареи пока медленнее, чем ожидали эксперты.

Как отмечает Popular Science, цены на литий-ионные аккумуляторы могут упасть аж на 40% до 2030 года. Это — ответ на высокий спрос и хорошие новости для экологии, ведь должно привести к уменьшению выбросов и достижению международных энергетических и климатических целей.

Ранее мы писали, что литий-ионных батарей станет намного меньше и почему Китай решил сократить их производство. Согласно нововведениям Министерства промышленности и информационных технологий, китайским компаниям придется закрыть и уменьшить множество фабрик, выпускающих батареи.