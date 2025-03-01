Wi-Fi в опасности: ученые придумали, как спасти подключенные гаджеты от взлома

Ученые провели эксперименты с использованием прототипа устройства RIS, которое дает возможность индивидуально направлять радиоволны в точные места для блокировки Wi-Fi-сигнала.

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Недавнее исследование может быть использовано для запуска целенаправленных атак на сети Wi-Fi. Технология, изначально разработанная для оптимизации беспроводных сигналов в будущих сетях 6G (RIS), также может позволить хакерам взламывать определенные устройства, оставляя близлежащие незатронутыми. Об этом пишет Interesting Engineering.

Атаки, при которых злоумышленники подавляют сигналы помехами, являются известной угрозой. Преступники часто использовали их для нарушения систем блокировки автомобилей или охранных сигнализаций, вызывая отказ в обслуживании без физического вмешательства в устройства.

Последние исследования вызывают опасения, что RIS может позволить злоумышленникам точно сфокусировать сигнал помех и вызывать сбои в работе гаджетов, подключенных к Wi-Fi.

Ученые провели эксперименты с использованием прототипа устройства RIS, разработанного совместно исследователями TH Köln и RUB. Это устройство фактически дает возможность индивидуально направлять радиоволны в точные места для блокировки сигнала.

Несмотря на эти риски, исследование также предлагает методы смягчения угрозы. Стратегии включают в себя улучшенный мониторинг мощности сигнала, который может помочь обнаружить необычные локальные помехи, и оборудование, которое более тщательно изучает сигнальную среду.

Ранее ученые придумали, как можно запустить квантовый Интернет со спутников. Для этого необходимо использовать специальные хранилища квантовой памяти, устройства-репитеры и эффект квантовой запутанности, благодаря которой частицы связываются друг с другом даже на большом расстоянии.