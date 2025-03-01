Wi-Fi у небезпеці: вчені придумали, як врятувати підключені гаджети від злому

Вчені провели експерименти з використанням прототипу пристрою RIS, який дає можливість індивідуально направляти радіохвилі в точні місця для блокування Wi-Fi-сигналу.

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Недавнє дослідження може бути використано для запуску цілеспрямованих атак на мережі Wi-Fi. Технологія, спочатку розроблена для оптимізації бездротових сигналів у майбутніх мережах 6G (RIS), також може дати змогу хакерам зламувати певні пристрої, залишаючи прилеглі незачепленими. Про це пише Interesting Engineering.

Атаки, під час яких зловмисники пригнічують сигнали перешкодами, є відомою загрозою. Злочинці часто використовували їх для порушення систем блокування автомобілів або охоронних сигналізацій, викликаючи відмову в обслуговуванні без фізичного втручання в пристрої.

Останні дослідження викликають побоювання, що RIS може дати змогу зловмисникам точно сфокусувати сигнал перешкод і викликати збої в роботі гаджетів, підключених до Wi-Fi.

Вчені провели експерименти з використанням прототипу пристрою RIS, розробленого спільно дослідниками TH Köln і RUB. Цей пристрій фактично дає можливість індивідуально направляти радіохвилі в точні місця для блокування сигналу.

Незважаючи на ці ризики, дослідження також пропонує методи пом'якшення загрози. Стратегії охоплюють поліпшений моніторинг потужності сигналу, який може допомогти виявити незвичайні локальні перешкоди, і обладнання, яке ретельніше вивчає сигнальне середовище.

Раніше вчені придумали, як можна запустити квантовий Інтернет із супутників. Для цього необхідно використовувати спеціальні сховища квантової пам'яті, пристрої-репітери та ефект квантової заплутаності, завдяки якій частинки зв'язуються одна з одною навіть на великій відстані.