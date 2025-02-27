Заменит панели из Китая: создан стабильный солнечный элемент без кремния (видео)

По словам ученых, им удалось устранить основной недостаток перовскитных солнечных панелей, которые считаются альтернативой кремниевым.

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Исследовательская группа из Школы материаловедения и инженерии (США) нашла способ стабилизировать перовскитные солнечные элементы. Об этом пишет Tech Xplore.

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Как отмечают в издании, большинство солнечных панелей сегодня изготавливается из кремния, однако его производство и обработка требуют больших затрат энергии, что делает строительство новых производственных мощностей для солнечных панелей дорогостоящим.

Кроме того, большинство солнечных элементов производится в Китае, где есть изобилие кремния. Взирая на это, у американских производителей возникла потребность в новом материале, который был бы доступным в США.

"Мы разрабатываем технологии, которые можно легко производить, не тратя кучу денег на дорогостоящее оборудование", — сказал Хуан-Пабло Корреа-Баэна, доцент Школы материаловедения и инженерии.

В качестве альтернативы кремнию исследовательская группа под руководством Корреа-Баэны предложила кристаллы перовскита. Перовскит также эффективен, как кремний, однако его срок службы на 95% меньше, чем у кремния. Материал особенно чувствителен к жарким летним температурам и может разложиться до того, как солнечная панель окупится.

Пытаясь решить эту проблему, американские ученые нашли способ стабилизировать перовскитные солнечные элементы, которые построены как батарея. Они имеют один положительный и один отрицательный электрод, а перовскитный элемент зажат между ними.

Перед тем как поместить положительный электрод в верхнюю часть элемента, исследователи подвергли перовскит воздействию титанового газа в легком вакууме. Этот процесс, известный как парофазная инфильтрация, внедряет титан в верхний слой солнечного элемента. Таким образом ученые сделали один из слоев более прочным и устойчивым к высоким температурам.

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"Внедряя титан, мы можем предотвратить процесс деградации, а затем испытать солнечную батарею на крыше или в любом другом месте", — отметил Корреа-Баэна.

Технология стабилизации, разработанная командой, устраняет основной недостаток перовскитных элементов, делая их более жизнеспособными для долгосрочного использования. В издании полагают, что этот прорыв может поспособствовать внедрению возобновляемой энергии в США.

Напомним, исследователи из Шеффилдского университета в партнерстве с британской компанией Power Roll разработали новую конструкцию солнечных панелей, которая исключила использование дорогих и дефицитных редкоземельных элементов.