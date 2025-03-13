Компьютер Advantage2 впервые в истории достиг "квантового превосходства" (видео)

Квантовый компьютер Advantage2 за 20 минут выполнил работу, на которую обычным потребовался бы миллион лет.

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Компания D-Wave заявила, что впервые решила сверхсложную задачу с помощью квантового компьютера Advantage2. Подробности изданию Fast Company рассказал генеральный директор Алан Барац.

По его словам, Advantage2 позволяет изобретать и оценивать новые материалы без необходимости создавать их в лабораторных условиях. Недавно он впервые успешно смоделировал свойства магнитных материалов так, как никогда бы не смог традиционный компьютер.

В марте 2024 года D-Wave заявила, Advantage2 первым среди квантовых компьютеров выполнил задачу, непосильную для обычных. Он рассчитал задачи модели Изинга с поперечным полем.

По сути, это означает, что D-Wave достигла "квантового превосходства" в решении полезной проблемы, чего еще никому не удалось достичь. Результаты этой работы подробно описаны в статье, опубликованной в журнале Science.

"Это действительно важный момент для всей индустрии квантовых вычислений. Впервые мы продемонстрировали, что квантовый компьютер способен решить сложную реальную задачу, которую не могут решить классические компьютеры. Это то, к чему все стремились, и мы очень рады этому", — высказался Алан Барац.

До недавнего времени квантовые вычисления в значительной степени оставались теорией, но достижение D-Wave является заметным прорывом, поскольку компания продемонстрировала, что ее квантовый компьютер на самом деле может превосходить классические компьютеры в моделировании материалов.

Чтобы смоделировать свойство магнитных материалов на классическом компьютере, потребовалось бы около миллиона лет и больше энергии, чем весь мир потребляет в течение года. Команда D-Wave и ее квантовый компьютер завершила вычисления за 20 минут. Впрочем, этому достижению предшествовали 25 лет разработки оборудования и 2 года подготовки в сотрудничестве с 11 научными учреждениями по всему миру.

Как прокомментировал событие профессор квантовой механики в Массачусетском технологическом институте Сет Ллойд, полностью безошибочные квантовые компьютеры появятся только через несколько лет. Но квантовые отжигатели, тип квантового компьютера, предназначенный для эффективного решения задач оптимизации, полезны здесь и сейчас.

По данным D-Wave, ученые могли бы использовать квантовые вычисления для тестирования и моделирования новых материалов, в частности, тех, которые используются во всех видах технологий от кардиостимуляторов до мобильных телефонов. Многие из этих материалов необходимо синтезировать в лаборатории, что требует значительных затрат времени и денег. Квантовые компьютеры могут их сэкономить.

В феврале запустили первый в мире гибридный квантовый суперкомпьютер Reimei, для этого в классический суперкомпьютер Fugaku встроили 20-кубитную квантовую машину.

Ранее писали, что Microsoft представила Majorana 1 — это первый в мире квантовый процессор с топологическим сверхпроводником. Он будет использоваться для создания квантовых компьютеров в будущем.