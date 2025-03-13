Комп'ютер Advantage2 вперше в історії досяг "квантової переваги" (відео)

Квантовий комп'ютер Advantage2 за 20 хвилин виконав роботу, на яку звичайним знадобився б мільйон років.

Related video

Компанія D-Wave заявила, що вперше вирішила надскладну задачу за допомогою квантового комп'ютера Advantage2. Подробиці виданню Fast Company розповів генеральний директор Алан Барац.

За його словами, Advantage2 дає змогу винаходити й оцінювати нові матеріали без необхідності створювати їх у лабораторних умовах. Нещодавно він уперше успішно змоделював властивості магнітних матеріалів так, як ніколи б не зміг традиційний комп'ютер.

У березні 2024 року D-Wave заявила, Advantage2 першим серед квантових комп'ютерів виконав завдання, непосильне для звичайних. Він розрахував завдання моделі Ізінга з поперечним полем.

По суті, це означає, що D-Wave досягла "квантової переваги" у вирішенні корисної проблеми, чого ще нікому не вдалося досягти. Результати цієї роботи детально описані в статті, опублікованій у журналі Science.

"Це справді важливий момент для всієї індустрії квантових обчислень. Уперше ми продемонстрували, що квантовий комп'ютер здатний розв'язати складну реальну задачу, яку не можуть розв'язати класичні комп'ютери. Це те, до чого всі прагнули, і ми дуже раді цьому", — висловився Алан Барац.

До недавнього часу квантові обчислення значною мірою залишалися теорією, але досягнення D-Wave є помітним проривом, оскільки компанія продемонструвала, що її квантовий комп'ютер насправді може перевершувати класичні комп'ютери в моделюванні матеріалів.

Щоб змоделювати властивість магнітних матеріалів на класичному комп'ютері, знадобилося б близько мільйона років і більше енергії, ніж весь світ споживає протягом року. Команда D-Wave та її квантовий комп'ютер завершила обчислення за 20 хвилин. Утім, цьому досягненню передували 25 років розробки обладнання та 2 роки підготовки у співпраці з 11 науковими установами по всьому світу.

Як прокоментував подію професор квантової механіки в Массачусетському технологічному інституті Сет Ллойд, повністю безпомилкові квантові комп'ютери з'являться тільки через кілька років. Але квантові відпалювачі, тип квантового комп'ютера, призначений для ефективного вирішення завдань оптимізації, корисні тут і зараз.

За даними D-Wave, вчені могли б використовувати квантові обчислення для тестування і моделювання нових матеріалів, зокрема, тих, що використовуються у всіх видах технологій від кардіостимуляторів до мобільних телефонів. Багато з цих матеріалів необхідно синтезувати в лабораторії, що вимагає значних витрат часу і грошей. Квантові комп'ютери можуть їх заощадити.

У лютому запустили перший у світі гібридний квантовий суперкомп'ютер Reimei, для цього в класичний суперкомп'ютер Fugaku вбудували 20-кубітну квантову машину.

Раніше писали, що Microsoft представила Majorana 1 — це перший у світі квантовий процесор із топологічним надпровідником. Він буде використовуватися для створення квантових комп'ютерів у майбутньому.