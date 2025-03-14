В Китае нашли источник энергии "в бункере": как работает эта революционная система

В настоящее время завод-бункер способен производить 10 000 энергонакопителей Tesla Megapack в год, что делает его крупнейшей инвестицией компании Илона Маска в хранение энергии.

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Новый завод Megapack в Шанхае (Китай) знаменует собой крупный прорыв в энергетической сфере. Этот высокотехнологичный "бункер" располагает революционной системой хранения энергии, пишет ecoticias.com.

Строительство завода Megapack в Шанхае следовало тем же принципам проектирования, что и бункер. Объект занимает площадь 200 000 кв. м и использует конструктивные особенности, которые защищают его от эксплуатационных проблем и экологических угроз для непрерывной работы.

Строительство этого огромного объекта потребовало беспрецедентной скорости, чтобы продемонстрировать возможности расширения деятельности Tesla. В настоящее время завод способен производить 10 000 Megapacks в год (Tesla Megapack — это крупногабаритный энергонакопипель на основе литий-ионных батарей, — ред.), что делает его крупнейшей инвестицией компании Илона Маска в хранение энергии на сегодняшний день.

Китайский объект Tesla работает в зоне свободной торговли Lingang в Шанхае, благодаря чему автопроизводитель получает производственные преимущества за счет полной промышленной системы Китая. Стратегическое расположение завода обеспечивает бесперебойную поставку компонентов и материалов, сокращая задержки. Доступ к порту позволяет компании отправлять энергонакопители за границу, укрепляя систему поставок.

"Tesla решила разместить завод в Шанхае, чтобы продемонстрировать позицию Китая как мирового лидера в секторе возобновляемой энергии. Китайский рынок предоставляет энергетическому подразделению Tesla эксклюзивные перспективы для масштабного роста, поскольку КНР лидирует в мире по количеству установок электрохимической энергии. Промышленные производственные мощности в стране помогают Tesla обеспечить более сильное доминирование на этом быстрорастущем рынке", — пишет СМИ.

Китай принимает заказы на Tesla Megapacks от различных клиентов. Продукция шанхайского завода позволит реализовать обширные промышленные и бытовые инициативы по хранению энергии, чтобы предоставлять более надежные и доступные решения в области возобновляемой энергии для китайских и мировых деловых операций и потребителей.

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