У Китаї знайшли джерело енергії "в бункері": як працює ця революційна система

Наразі завод-бункер здатний виробляти 10 000 енергонакопичувачів Tesla Megapack на рік, що робить його найбільшою інвестицією компанії Ілона Маска у зберігання енергії.

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Новий завод Megapack у Шанхаї (Китай) знаменує собою великий прорив в енергетичній сфері. Цей високотехнологічний "бункер" має революційну систему зберігання енергії, пише ecoticias.com.

Будівництво заводу Megapack в Шанхаї слідувало тим самим принципам проектування, що і бункер. Об'єкт займає площу 200 000 кв. м і використовує конструктивні особливості, які захищають його від експлуатаційних проблем та екологічних загроз для безперервної роботи.

Будівництво цього величезного об'єкта вимагало безпрецедентної швидкості, щоб продемонструвати можливості розширення діяльності Tesla. Наразі завод здатний виробляти 10 000 Megapacks на рік (Tesla Megapack — це великогабаритний енергонакопичувач на основі літій-іонних батарей, — ред.), що робить його найбільшою інвестицією компанії Ілона Маска в зберігання енергії на сьогоднішній день.

Китайський об'єкт Tesla працює в зоні вільної торгівлі Lingang в Шанхаї, завдяки чому автовиробник отримує виробничі переваги за рахунок повної промислової системи Китаю. Стратегічне розташування заводу забезпечує безперебійне постачання компонентів і матеріалів, скорочуючи затримки. Доступ до порту дозволяє компанії відправляти енергонакопичувачі за кордон, зміцнюючи систему поставок.

"Tesla вирішила розмістити завод у Шанхаї, щоб продемонструвати позицію Китаю як світового лідера в секторі відновлюваної енергії. Китайський ринок надає енергетичному підрозділу Tesla ексклюзивні перспективи для масштабного зростання, оскільки КНР лідирує у світі за кількістю установок електрохімічної енергії. Промислові виробничі потужності в країні допомагають Tesla забезпечити більш сильне домінування на цьому швидкозростаючому ринку", — пише ЗМІ.

Китай приймає замовлення на Tesla Megapacks від різних клієнтів. Продукція шанхайського заводу дасть змогу реалізувати великі промислові та побутові ініціативи зі зберігання енергії, щоб надавати надійніші та доступніші рішення в галузі відновлюваної енергії для китайських і світових ділових операцій і споживачів.

Раніше ми писали, що вчені знайшли спосіб відновлення старих батарей за допомогою розплавленої солі. Відновлені таким чином літієві акумулятори зберігають до 81% від початкової потужності.