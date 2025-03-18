В 10 раз лучше литиевых: создан первый в мире повербанк с натрий-ионным аккумулятором

По сравнению с литий-ионными, натрий-ионные батареи надежнее и долговечнее, но в то же время крупнее и тяжелее.

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Японская компания Elecom представила первый в мире внешний аккумулятор (повербанк) с технологией натрий-ионных аккумуляторов. Об этом пишет сайт PC Wolrd, ссылаясь на официальный пресс-релиз.

Внешний аккумулятор состоит из трех натрий-ионных аккумуляторных ячеек по 3000 мАч каждая, поэтому общая емкость составляет 9000 мАч. Для подключения других устройств предусмотрены порты USB-A и USB-C с максимальной выходной мощностью 45 Вт.

Кстати, недавно писали, что ученые из Китая нашли неожиданный материал для натрий-ионных батарей. Они использовали в качестве электрода побочный продукт китайского ликера байцзю.

По сравнению с широко распространенными литий-ионными аккумуляторами, которые сейчас используются почти во всех гаджетах и повербанках, натрий-ионные обладают рядом преимуществ. Самое главное новинка может выдержать до 5000 циклов зарядки, прежде чем его общая зарядная емкость значительно снизится, тогда как литий-ионные теряют 20% в среднем уже после 500 полных циклов.

В основе натрий-ионного акумулятора лежит хлорид натрия, который дешевле и доступнее лития. Кроме того, вещество не такое реактивное, а потому более безопасное.

Натрий-ионные батареи лучше переносят холод. По данным Elecom, новые повербанки можно использовать при температурах от -35 до +50 градусов Цельсия.

В то же время, натрий-ионные аккумуляторы значительно крупнее и тяжелее литиевых аналогов. Новый внешний аккумулятор Elecom имеет габариты 106 x 87 x 31 мм, а весит целых 350 граммов. Для сравнения, литий-ионные внешние аккумуляторы емкостью 10 000 мАч весят примерно на 150 граммов.

Хлорид натрия доступнее лития, но производство новых аккумуляторов пока не такое масштабное и эффективное, поэтому натрий-ионные павербанки пока стоят чуть дороже — 9980 иен или около 67 долларов. Вероятно, технология будет развиваться, и в будущем цены значительно снизятся. Стоит понимать, что первые литий-ионные аккумуляторы появились в 1970-х годах и с тех пор получили немало усовершенствований.

Недавно писали, что в США совершили прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов. Физики из Принстонского университета создали катод, который повысил плотность хранения энергии и мощность.