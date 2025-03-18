У 10 разів кращий за літієві: створено перший у світі повербанк із натрій-іонним акумулятором

Порівняно з літій-іонними, натрій-іонні батареї надійніші та довговічніші, але водночас більші та важчі.

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Японська компанія Elecom представила перший у світі зовнішній акумулятор (повербанк) з технологією натрій-іонних акумуляторів. Про це пише сайт PC Wolrd, посилаючись на офіційний пресреліз.

Зовнішній акумулятор складається з трьох натрій-іонних акумуляторних комірок по 3000 мАг кожна, тому загальна ємність становить 9000 мАг. Для під'єднання інших пристроїв передбачені порти USB-A і USB-C з максимальною вихідною потужністю 45 Вт.

До речі, нещодавно писали, що вчені з Китаю знайшли несподіваний матеріал для натрій-іонних батарей. Вони використовували як електрод побічний продукт китайського лікеру байцзю.

Порівняно з широко поширеними літій-іонними акумуляторами, які зараз використовуються майже у всіх гаджетах і повербанках, натрій-іонні мають низку переваг. Найголовніше новинка може витримати до 5000 циклів заряджання, перш ніж його загальна зарядна ємність значно знизиться, тоді як літій-іонні втрачають 20% в середньому вже після 500 повних циклів.

В основі натрій-іонного акумулятора лежить хлорид натрію, який дешевший і доступніший за літій. Крім того, речовина не така реактивна, а тому більш безпечна.

Натрій-іонні батареї краще переносять холод. За даними Elecom, нові повербанки можна використовувати при температурах від -35 до +50 градусів Цельсія.

Водночас, натрій-іонні акумулятори значно більші і важчі за літієві аналоги. Новий зовнішній акумулятор Elecom має габарити 106 x 87 x 31 мм, а важить цілих 350 грамів. Для порівняння, літій-іонні зовнішні акумулятори ємністю 10 000 мАг важать приблизно на 150 грамів.

Хлорид натрію доступніший за літій, але виробництво нових акумуляторів поки що не таке масштабне й ефективне, тому натрій-іонні павербанки поки що коштують трохи дорожче — 9980 єн або близько 67 доларів. Ймовірно, технологія розвиватиметься, і в майбутньому ціни значно знизяться. Варто розуміти, що перші літій-іонні акумулятори з'явилися в 1970-х роках і відтоді зазнали чимало вдосконалень.

Нещодавно писали, що в США зробили прорив у галузі натрій-іонних акумуляторів. Фізики з Прінстонського університету створили катод, який підвищив щільність зберігання енергії та потужність.