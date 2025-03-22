ВС РФ используют ударные дроны-конструкторы "Алеша": инженер рассказал, чем это опасно

Россияне собирают по 2400 "умных" беспилотников ежемесячно, а оккупационные войска уже около полугода применяют их на фронте.

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В России проект "Аляска" производит модульные дроны-камикадзе "Алеша", компоненты которых военные могут менять прямо на поле боя, чтобы выполнять различные задачи. Видеосюжет об этом сделало российское СМИ Russia Today, а Фокус обратился к украинским производителям за комментарием.

"Алеша" — это дрон коптерного типа с рамой, напечатанной на 3D-принтере, системой искусственного интеллекта для донаведения на цель. Но главной его особенностью является модульная конструкция.

Как говорят разработчики, она позволяет быстро сменить камеру с дневной на ночную, для этого есть соответствующее место в передней части БПЛА. Заменой хвоста коптера можно изменить частоты управления. В любой момент к "Алеше" можно прикрепить катушку с оптоволокном, обеспечив связь, неуязвимую для средств РЭБ — для этого в корпусе предусмотрены специальные отверстия. Есть также пластиковые модули для закрепления боеприпасов.

"Аляска" утверждает, что производит до 2400 таких дронов в месяц, а до конца года планирует увеличить темп до 18 000 единиц. Российские войска используют "Алеш" уже полгода.

Владелец мастерской из Харьковской области Юрий Абдула получил от военных поврежденный трофейный дрон "Алеша" и исследовал его. Образцу не хватает камеры и нескольких частей пластика, которые, вероятно, потерялись при падении, но целый БПЛА должен весить около 900 граммов.

Корпус имеет форму полого квадратного профиля, к которому болтами крепятся лучи с ребрами жесткости. В верхней части установлен полетный контроллер HAKRCF 405V2, внутрь корпуса ставится аккумулятор, а провода к моторам тянутся снаружи корпуса, для них предусмотрены пластиковые крючки. Снаружи есть отверстие для доступа к разъему USB Type-C. Стоит обратить внимание на хвост с антенной, которая предусматривает управление на частоте 185 МГц. Для этого "Аляска" сделала с обеих сторон провода-лучи длиной 38,5 см.

Инженер украинского предприятия "СоколСкай", которое производит FPV-камикадзе "Ведьма-200", анонимно прокомментировал Фокусу, что это хорошая концепция, когда у бойца на фронте есть возможность быстро заменять модули. К примеру, группа выезжает на позицию, имея 50 дронов и 100 комплектов различных видеопередатчиков, антенн, приемников системы управления. Оператор запускает дрон для поражения цели, понимает, что частоту управления подавляет РЭБ. Потеряв БПЛА, он докладывает своему отделению и просит изменить канал связи.

"Таким образом можно оперативно менять радиомодули для того, чтобы обходить помеху от РЭБ", — добавил специалист.

Так же можно взять с собой дополнительные камеры. Может так случиться, что подразделение не успело выполнить задачу и покинуть позицию, пока не стало темно, и остается работать ночью — с модульной конструкцией можно заменить дневную камеру на ночную, которая стоит значительно дороже, прямо в полевых условиях.

"Они быстренько без участия инженеров из инженеров там без паяльника, без каких-то дополнительных инструментов смогут переключиться на другой модуль, и это довольно таки перспективная история", — добавил инженер.

Если же у бойцов есть модули на стабилизацию для зависания в воздухе, то беспилотник можно быстро превратить в ретранслятор сигналов, который увеличивает дальность применения ударных коптеров. Сняв антенны ретрансляции, можно повесить систему сброса боеприпасов и бомбардировать цели много раз одним FPV-дроном, возвращаясь за новыми снарядами и заменяя аккумуляторы.

Дрон "Алеша" с двумя боеприпасами Фото: Скриншот

Обычно для такой вариативности боевой группе нужно иметь несколько типов дронов, собранных под различные задачи. Имея комплект сменных модулей, бойцам нужно нести на позицию меньший груз и быстро адаптироваться к условиям. Потеряв один дрон, можно быстро собрать другой при наличии нужных частей.

"Думаю, стоит в этом направлении работать, ведь это дает большую гибкость, возможность оперативно менять характеристики дрона под соответствующие задачи. Ведь работа с дронами бывает разной. К примеру, если это отражение штурма, то используются небольшие дроны против тяжелой техники и пехоты. Если же остановили колонну — дальше можно добивать врага сбросами, а не отправлять камикадзе, потому что таким образом можно сэкономить аппараты и достичь лучших результатов поражения", — прокомментировал собеседник.

Есть у модульных конструкций и существенный недостаток — чем больше прибор имеет разных деталей, которые соединяются между собой, тем больше вероятность возникновения проблем. Так по дороге какой-то контакт может отсоединиться из-за вибрации, и перестанет работать камера или связь. Сейчас производители обычно спаивают компоненты дрона между собой, что значительно надежнее.

"Модульность, скорее всего, может дать преимущества, но встает вопрос реализации: насколько надежно будут сделаны крепления и контакты модулей", — подытожил инженер.

В январе писали, что ВС РФ применяют новый дрон-камикадзе "КУБ-2". Этот ударный беспилотник от концерна "Калашников" должен поражать личный состав, стартовые позиции комплексов с БПЛА, вертолетные площадки, небронированную и легкобронированную технику.