Первый круглый ветрогенератор Windgate для домов: может ли тягаться с солнечными панелями

EarthTronics и Honeywell представили круглую ветряную турбину Windgate, которая должна обеспечить дом энергией в местах с низкой скоростью ветра.

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Многие домовладельцы и предприятия ищут альтернативные источники энергии и рассматривают ветрогенераторы как потенциальное решение. Однако часто люди сталкиваются с низкой скоростью ветра, которая не дает эффективно производить энергию, большинству турбин нужно как минимум 3-4 м/c. Кроме того, ветряные турбины и их установка обходятся недешево.

Honeywell Windgate предложила способ решения самой большой проблемы ветроэнергетики. Турбина Honeywell Windgate была разработана для преодоления различных препятствий, хорошо работая даже в условиях значительного слабого ветра. Уникальная конструкция Windgate позволяет ей вырабатывать электроэнергию при ветре, скорость которого не превышает 2 мили в секунду (около 0,8 м/c).

Honeywell Windgate достигает этого с помощью системы Blade Tip Power System компании EarthTronics, которая заменяет традиционную зубчатую ступицу и, таким образом, вырабатывает электроэнергию с помощью постоянных магнитов, установленных на ободе и расположенных на концах лопастей турбины. Эта инновационная разработка снижает механическое сопротивление и позволяет турбине улавливать энергию в более широком диапазоне скоростей ветра (от 0,8 до 20 м/c).

Еще одним весомым преимуществом Windgate является ее компактность.По сравнению с более крупными промышленными ветряными турбинами, которым требуется обширное пространство и инфраструктура, Windgate имеет ширину всего 1,8 м и весит всего 43 кг. Благодаря этому турбина хорошо подходит для работы в городах и пригородах, где не так много свободного места. Турбину можно установить на крыше, стене или даже на отдельном столбе.

У Windgate нет редуктора, поэтому она работает довольно тихо и производит гораздо меньше вибраций, чем традиционные турбины. Это устраняет еще одну проблему в жилых районах, где ветрогенераторы могут мешать соседям поблизости.

Интересным аспектом ветряной турбины Windgate является ее экономическая эффективность. В случаях, когда традиционные турбины слишком дороги для использования в жилых районах, тогда как Windgate стоит 4500 долларов. EarthTronics утверждает, что стоимость установки турбины составляет около трети стоимости традиционных турбин, при этом стоимость установки за кВт ниже, чем у других турбин на рынке.

Windgate может генерировать до 2000 кВт-ч энергии в год, что покрывает примерно 15% энергетических потребностей среднего домохозяйства. Этого недостаточно, чтобы полностью отказаться от электроснабжения из внешней сети, но дает определенную независимость и позволяет экономить.

В целом ветряные электростанции лучше солнечных тем, что могут эффективно работать круглосуточно и в любое время года. Windgate усиливает это преимущество благодаря тому, что работает даже при слабом ветре, а значит може давать энергию практически в любую погоду.

Ранее писали, как инженеры собираются улучшить ветряные турбины. Они ищут новые конструкции для лопастей, башен и редукторов, чтобы повысить мощность и стабильность.