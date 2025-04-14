Перший круглий вітрогенератор Windgate для будинків: чи може змагатися із сонячними панелями

EarthTronics і Honeywell представили круглу вітряну турбіну Windgate, яка має забезпечити будинок енергією в місцях із низькою швидкістю вітру.

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Багато домовласників і підприємств шукають альтернативні джерела енергії та розглядають вітрогенератори як потенційне рішення. Однак часто люди стикаються з низькою швидкістю вітру, яка не дає ефективно виробляти енергію, більшості турбін потрібно щонайменше 3-4 м/c. Крім того, вітряні турбіни та їхнє встановлення обходяться недешево.

Honeywell Windgate запропонувала спосіб вирішення найбільшої проблеми вітроенергетики. Турбіна Honeywell Windgate була розроблена для подолання різних перешкод, добре працюючи навіть в умовах значного слабкого вітру. Унікальна конструкція Windgate дає їй змогу виробляти електроенергію за вітру, швидкість якого не перевищує 2 милі на секунду (близько 0,8 м/c).

Honeywell Windgate досягає цього за допомогою системи Blade Tip Power System компанії EarthTronics, яка замінює традиційну зубчасту маточину і, таким чином, виробляє електроенергію за допомогою постійних магнітів, встановлених на обідку і розташованих на кінцях лопатей турбіни. Ця інноваційна розробка знижує механічний опір і дає змогу турбіні вловлювати енергію в ширшому діапазоні швидкостей вітру (від 0,8 до 20 м/c).

Ще однією вагомою перевагою Windgate є її компактність, порівняно з більшими промисловими вітряними турбінами, які потребують великого простору та інфраструктури, Windgate має ширину лише 1,8 м і важить лише 43 кг. Завдяки цьому турбіна добре підходить для роботи в містах і передмістях, де не так багато вільного місця. Турбіну можна встановити на даху, стіні або навіть на окремому стовпі.

У Windgate немає редуктора, тому вона працює досить тихо і виробляє набагато менше вібрацій, ніж традиційні турбіни. Це усуває ще одну проблему в житлових районах, де вітрогенератори можуть заважати сусідам поблизу.

Цікавим аспектом вітряної турбіни Windgate є її економічна ефективність. У випадках, коли традиційні турбіни занадто дорогі для використання в житлових районах, тоді як Windgate коштує 4500 доларів. EarthTronics стверджує, що вартість установки турбіни становить близько третини вартості традиційних турбін, при цьому вартість установки за кВт нижча, ніж у інших турбін на ринку.

Windgate може генерувати до 2000 кВт-год енергії на рік, що покриває приблизно 15% енергетичних потреб середнього домогосподарства. Цього недостатньо, щоб повністю відмовитися від електропостачання із зовнішньої мережі, але дає певну незалежність і дає змогу економити.

Загалом вітряні електростанції кращі за сонячні тим, що можуть ефективно працювати цілодобово і в будь-яку пору року. Windgate посилює цю перевагу завдяки тому, що працює навіть за слабкого вітру, а отже може давати енергію практично в будь-яку погоду.

Раніше писали, як інженери збираються поліпшити вітряні турбіни. Вони шукають нові конструкції для лопатей, веж і редукторів, щоб підвищити потужність і стабільність.