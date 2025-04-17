Ученые передали данные без проводов — просто по воздуху. Как это удалось

Исследователи из Технологического университета Эйндховена (TU/e) продемонстрировали высокоскоростную беспроводную передачу данных 5,7 Тбит/с на расстоянии 4,6 км с использованием невидимых инфракрасных световых лучей.

Related video

Об этом пишет tomshardware.com.

Это достижение, как говорят, представляет собой самую высокую скорость передачи данных, зарегистрированную для беспроводной связи на таком расстоянии в городских условиях.

Высокоскоростное соединение было установлено между кампусом TU/e ​​на севере и кампусом High Tech Campus (HTC) на юге Эйндховена. Используя передовые оптические антенны, разработанные Aircision, местным поставщиком телекоммуникационного оборудования, система использует оптическую связь в свободном пространстве (FSO). Эта технология передает данные через сфокусированные инфракрасные лучи, предлагая сверхбыструю беспроводную связь без помех без использования традиционных кабелей или радиосигналов.

Инфракрасная передача данных имеет некоторые заметные ограничения, такие как требование прямой видимости, относительно короткий радиус действия и уязвимость к факторам окружающей среды. Эти проблемы делают ее менее подходящей для дальней связи или использования в средах, где требуется постоянное надежное соединение, особенно по сравнению с другими беспроводными технологиями.

Инфракрасная беспроводная связь сочетает в себе высокую скорость передачи данных, известную из оптических волокон, с гибкостью беспроводных систем связи. Дополняя существующие беспроводные и оптоволоконные технологии, ученые могут построить плотно взаимосвязанные сети, необходимые для обеспечения высокоскоростного подключения к данным в каждом уголке планеты.

Достижение стало возможным благодаря использованию испытательного стенда Reid Photonloop, постоянной установки, запущенной TU/e ​​для экспериментов с высокоскоростной беспроводной связью. Эта система объединяет передовые технологии, которые объединяют несколько длин волн в одной передаче. Данный метод обычно используется в волоконной оптике, но здесь впервые применен в таком масштабе в беспроводной связи FSO. Высокофокусированная природа передаваемого инфракрасного света позволяет многочисленным каналам связи сосуществовать без каких-либо потенциальных помех.

Сообщается, что Aircision изучает практическое применение этой технологии, включая беспроводное подключение новых антенн 5G или 6G к существующим сетям, особенно в местах, где установка волоконно-оптической инфраструктуры затруднена или чрезмерно дорога.

Ранее мы писали, как электричество будет питать дома без проводов. Технология беспроводной передачи энергии, предложенная Николой Теслой, скоро будет доступна для массового использования.